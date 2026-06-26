El turismo de congresos tira de las cuentas del Niemeyer

El turismo de congresos ha impulsado las cuentas del Centro Niemeyer en el año 2025, aunque también se registró un incremento de otro tipo de actividades. Ese avance, que superó las previsiones del Patronato, permitió también organizar eventos a lo largo de todo el ejercicio.

El cierre definitivo del ejercicio se produce después de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que afirmaba que buena parte de las contrataciones efectuadas por la fundación eran irregulares, mientras que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, defendió que "ya se han adoptado las recomendaciones de la Sindicatura".

El Patronato de la Fundación Centro Niemeyer ha aprobado por unanimidad las cuentas anuales de 2025, que se cerró con unos ingresos 2.450.273 euros, frente a los 2.328.135 euros con que finalizó 2024.

Los ingresos

Pero el crecimiento del número de congresos y otras comercializaciones de los espacios, venta de entradas, colaboraciones y patrocinios de actividades lo que permitió que los ingresos por ventas y otros ordinarios de la actividad mercantil ascendieran hasta los 713.782 euros, por encima de la estimación de 511.000 que se habían presupuestado para 2025.

Este incremento de los ingresos permitió la realización de actividades durante todo el año por importe de 1.136.583 euros, superando los 920.000 euros previstos en el presupuesto para 2025. Y además, hubo un excedente de la actividad de 29.684 euros.

Los gastos

Respecto de los gastos generales, también se incrementaron, excepto el capítulo destinado a personal. Según el patronato, se habían presupuestado para todo el año 732.633 euros, pero finalmente se gastaron 784.097 (es decir, 51.464 euros más).

Sin embargo, de los 438.268 euros presupuestados en el capítulo de personal se ejecutaron finalmente 391.292 euros.

Las actividades

El Patronato de la Fundación Centro Niemeyer remarcó que "las actividades realizadas en 2025 consiguieron una audiencia de 220.216 usuarios presenciales". Destacó "la significativa y variada actividad cultural y artística", aunque resaltó especialmente las exposiciones “Dear Martin Martín Chirino en los Estados Unidos”, “Eduardo Arroyo Una biografía pintada” y “Colita Arte y parte”, así como el Ciclo EscenAvilés, con la presentación del espectáculo teatral “1936”, al que asistieron casi 4.000 personas.

Pero hubo más. Se realizaron 66 exhibiciones cinematográficas, 53 espectáculos de artes escénicas, cinco ciclos de Palabra, 10 exposiciones y 6 sedes expositivas en itinerancia, 7 producciones audiovisuales, y 38 talleres y recorridos guiados.

Destaca también el número de congresos y eventos que se celebraron en el Centro Niemeyer durante el último año: un total de 104.

Los congresos

Este impulso se produce en el marco del esfuerzo que se está realizando para situar a la Avilés como destino preferente para el turismo MICE (de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, en sus siglas en inglés). La estrategia se sustenta en ofrecer una ciudad compacta, con su patrimonio histórico y su potente oferta de innovación.

El concepto de ciudad sostenible, en la que todo está a diez minutos, es un gran atractivo, junto con la oferta cultural y festiva. Y el Centro Niemeyer debe jugar un papel sustancial en el objetivo, según los expertos.

De momento, la Oficina de Congresos, dependiente de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Avilés, ha logrado cerrar 15 congresos para este año y ya tiene reservas para 2027. Entre ellas, el IX Congreso Nacional de Industria los días 24 y 25 de febrero de 2027, un evento que reunirá a más de 2.000 profesionales para debatir sobre digitalización, sostenibilidad y el futuro del sector.