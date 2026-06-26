Vox pide que se revise la organización de los macroconciertos en Avilés

El grupo municipal Vox en Avilés ha exigido que se revise la organización de los macroconciertos que se desarrollan en Avilés tras las quejas registradas con el de "El último de la fila", celebrado el pasado sábado en el pabellón de exposiciones de La Magdalena. La formación reclama la instalación de más aseos, mejorar los dispositivos de seguridad y la gestión de los flujos de entrada y salida del público.

“Si queremos que Avilés siga acogiendo grandes eventos, estos deben organizarse con todas las garantías. La ausencia de incidentes graves no puede servir para ignorar deficiencias que han afectado tanto a los asistentes como a los vecinos”, afirmó la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola.

Por ello, VOX Avilés ha solicitado al Ayuntamiento que "evalúe de forma exhaustiva el desarrollo del concierto celebrado el pasado fin de semana y refuerce la planificación del próximo evento para garantizar unos accesos más ágiles, servicios suficientes y una mejor gestión del entorno".

El siguiente macroconcierto es el de Aitana, esta noche en La Magdalena.