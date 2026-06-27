Aitana, la "superestrella" que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños

Aitana pasó ayer por Avilés y cumplió con todo lo que se espera de una "Superestrella": Fans acampados a las puertas del recinto esperándole desde el día anterior, desatar la locura incluso en la prueba de sonido, conseguir que la mayoría del público porte camisetas con su nombre y sus colores… Y, claro, dar un show digno de un macroconcierto que acabó con 20.000 voces cantándole el cumpleaños feliz. Su actuación dejó claro el gran momento de una carrera que pasó de fenómeno viral de OT a convertirse en uno de los grandes ídolos de la industria mundial gracias a un disco, "Cuarto Azul", que le ha llevado a lo más alto.

Si el exterior del pabellón de La Magdalena superó, con nota, la primera prueba como hogar de macroconciertos, con la llegada de Aitana rozó la matrícula de honor. Con más accesos y un público más puntual con la cita, durante las colas nadie tuvo ningún problema para entrar. Más allá de que las mayores fanáticas acamparon el día anterior, las calles cercanas al escenario se llenaron desde primera hora de jóvenes ansiosas por ver a la cantante que tanto han consumido a través de su teléfono móvil. Las puertas se abrían a las siete, pero desde las cuatro los accesos ya estaban repletos de seguidoras con ganas de cantar algunos de los hits de la catalana. A las ocho, dos horas antes del pistoletazo de salida, la pista estaba ya al 80%. Y sin ningún problema, ni para aquellos que llegaron más tarde.

Aitana sabe lo que triunfa y por eso, para acompañar sus primeros pasos por el escenario avilesino, apostó por uno de sus hits más virales, "6 de febrero". Cabe destacar que esta canción no iba a publicarla, pero tal fue la insistencia del público, que escuchó sus acordes en su documental, que finalmente acabó viendo la luz.

"¡Que ganas tenía de venir al Norte!". Aitana, con su voz suave y dulce, pronto consiguió meterse en el bolsillo al público avilesino. Sus fans, entregadas, le habían diseñado carteles en los que se vía a la artista vestida con trajes asturianos. El guiño gustó e interesó a la artista. "¿Cuando os lo ponéis vosotros?", se interesó la catalana, que reconoció ser amante de la sidra. Una de las curiosidades del concierto de Avilés es que, al acabar el show, Aitana soplaba las velas de su 27 cumpleaños. "Este es mi último concierto con 26 años, es muy fuerte. Estoy muy feliz de estar aquí, va a ser una noche muy especial", confesó.

De la euforia de los primeros temas se pasó al momento más íntimo del concierto. "Trankis", "Cuarto Azul" y "Cuando hables con él" desnudaron los sentimientos de la artista, que demostró manejar todos los registros con soltura. Tan pronto hizo saltar al público avilesino como provocó que alguno se le escapase una lagrimita. Los flashes de los móviles y de las luces azules, parte de la promoción de la catalana, bailaban al son de su dulzura a la hora de cantar. Y del momento de extrema intimidad, llegando a silenciar al público, con el corazón encogido, Aitana pasó a su lado más salvaje. Con "Los Ángeles" y "Mi Amor" la catalana se soltó la melena y sacó su lado más provocativo, con coreografías sensuales. No faltó el baile más característico del concierto, que tantos comentarios ha desatado a lo largo de la gira, pero ni en esos momentos perdió la elegancia. Lo suyo es hipnótico.

El mundial

El concierto tuvo hasta su momento futbolístico. El público le tiró a la cantante una camiseta del Sporting y, aunque la catalana reconoció no saber de qué equipo era, la prenda le recordó uno de los primeros conciertos que dio en Asturias. En el recuerdo también está aquel que dio en Avilés, en el Centro Niemeyer. Además, Aitana aprovechó para mandar ánimos a la selección de cara al encuentro ante Uruguay. "!¡Vamos a ganar el Mundial!".

Tras un extenso repaso a su trayectoria, sacando a la palestra hits como "Mon Amour Remix", "Las Babys" o "Vas a Quedarte", Aitana dejó para el final lo mejor de su último disco, "Cuarto Azul". "Ex, Ex, Ex", "Lía" y "La chica perfecta" sacaron las últimas notas de un público entregado a la catalana, que no dejó una canción sin cantar y que no perdonó ningún baile.

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Aitana se despidió como lo que es, una "Superestrella". El gran éxito de la artista, coreado y reclamado por todo el público, llegó para dejar boquiabiertos a todos y retumbó en toda la ciudad. Para que la coronación de la artista fuera completa, también hubo fiesta de cumpleaños.Esas 20.000 almas de La Magdalena la despidieron con el cumpleaños feliz. Ahora el mensaje de sus seguidores es claro: no hay dos sin tres, y la ciudad quiere tener a Aitana una vez más.