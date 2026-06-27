Ángela Ochoa, portavoz del PP de Gozón: "La cercanía es fundamental en un concejo como Gozón"

Ángela Ochoa es la portavoz del PP de Gozón. Llegó al cargo después de la crisis interna del grupo municipal provocada por el abandono de tres ediles. Aquella fractura dejó a los populares, el partido más votado en 2023, con solo cuatro representantes en el Pleno.

¿Cómo han sido los tres primeros años de mandato?

Han sido unos años complicados en nuestro partido. Pero bueno, ahora, en los últimos meses, creo que hemos avanzado muchísimo. Estamos todos unidos y estamos aprendiendo de política rápido, pero yo creo que lo estamos haciendo bien.

¿Y cómo ha cambiado el concejo desde las últimas elecciones?

En estos tres años veo que todo está exactamente igual que hace cuatro. O sea, veo que no hay una evolución en absolutamente nada: en obras, en las peticiones que tienen todos estos vecinos... Está exactamente igual. No se avanza en este concejo.

¿Y eso por qué?

Supongo que las políticas que se están realizando ahora mismo no son las adecuadas. Se basa todo el día en una deuda, la deuda, la deuda... pero es que no se ha hecho absolutamente nada en este concejo.

¿Consideran que el mandato, por ahora, está en blanco?

Es un mandato en el que no se ha avanzado. Siempre se recurre al tema de la deuda de 2015. Yo creo que ya tendría que estar más que todo pagado, y creo que se podían hacer muchas cosas, o se deberían de haber hecho muchas cosas, como atender las peticiones de los vecinos: arreglar las calles, las aceras, los pueblos... Cosas básicas, todo eso lo están pidiendo todos los días los vecinos.

¿Y qué espera del año que queda de mandato?

Pues supongo que será un año electoral intenso. Supongo que habrá algún avance en cuestión de obras, porque realmente siempre pasa lo mismo. Pero es que yo creo que no va a haber mucho más.

¿Cuáles deberían ser las prioridades ahora mismo?

La renovación del polideportivo o construir un polideportivo nuevo, por ejemplo. Todo eso ya tenía que estar realizado. El deporte es básico y todos nuestros hijos acuden al polideportivo, y muchísima gente. Yo creo que todo el mundo es consciente de cómo está y de cómo lleva años estando.

¿Es factible un cambio de gobierno en Gozón teniendo en cuenta la crisis que ha tenido el Partido Popular, que ha pasado de siete a cuatro ediles tras la crisis interna?

Tres se han ido. Nosotros seguimos teniendo el mismo número de votos. Creo que la gente empieza a confiar en nosotros, y nosotros tenemos muchísimas ganas. Estamos trabajando con un gran equipo detrás y estamos trabajando por las mejoras y porque haya un cambio real, que es lo que nosotros, desde nuestro punto, creemos que se necesita en el concejo.

¿Quién va a ser el candidato?

Eso vamos a dejarlo para más adelante. Aún no se sabe, pero será el mejor candidato que Gozón ahora mismo necesita.

Suena el nombre de Pablo García, el secretario general del PP de Gozón

Sí, se habla de Pablo, se habla de muchos nombres. Yo creo que se sabrá más pronto que tarde.

¿Temen que la crisis interna les pase factura en las urnas?

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Yo creo que si la gente nos ve trabajar como estamos trabajando, y las ganas que tenemos... Estamos conformando un muy buen equipo. Estamos con una dinámica de mucho trabajo y en cercanía con los vecinos. Nos pateamos las calles, vamos a hablar con todo el mundo que nos lo pide y, sinceramente, mucha gente nos llama. Hablar con los vecinos es lo que ahora mismo sí que echan mucho en cara al actual Alcalde. La cercanía es fundamental en un concejo como Gozón.