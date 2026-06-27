El confitero avilesino que le hizo la tarta de cumpleaños a Aitana: "Fue algo muy guapo, nos prestó mucho"
"Hace unos días nos llamaron para comentarnos la propuestas, querían una tarta llamativa", afirma Emilio Vidal, el creador de la obra con la que sorprendieron a la artista durante su concierto en Avilés
Uno de los momentos más especiales del concierto de Aitana en Avilés se vivió tras la última canción de la artista catalana. Se dieron las doce y, en ese momento, entró una tarta gigante en el escenario para celebrar el 27.º cumpleaños de la cantante, que no pudo ocultar la emoción del momento. La sorpresa, además, estuvo hecha por manos avilesinas. “Fue algo muy guapo, a nosotros nos prestó mucho”, asegura Emilio Vidal, dueño de la confitería Vidal, los encargados de hacer un pastel de cuatro pisos de alto, de color azul cielo, que encantó a la estrella que congregó, en el exterior del Pabellón de La Magdalena, a más de 20.000 personas.
“Hace unos días nos llamó la productora de Aitana para comentarnos la propuesta. Querían hacerle una tarta llamativa, para celebrar su cumpleaños en el escenario. Fue algo apresurado, pero nos gustó la idea”, explica Vidal, que, para la creación, apostó por una tarta de trufa, chocolate blanco, vainilla y queso. Los cuatro pisos del pastel estaban decorados con un llamativo color azul cielo y unas letras en el azul que caracteriza a toda la gira de la cantante. “Querían que fuese grande y que llamase la atención, para que se viese bien desde el escenario, por eso tuvimos que hacerle varios pisos”, detalla.
Una tarta avilesina para el cumpleaños de Aitana
Uno de los momentos más complicados a la hora de realizar este curioso encargo estuvo en el transporte. En la confitería Vidal están acostumbrados a crear tartas voluminosas, pero normalmente las acaban de montar en el propio lugar donde hacen la entrega. “Tuvimos que subirla con mucho cuidado, para que no pasase nada y no nos llevásemos un susto. La subimos a las diez y media de la noche, cuando ya había empezado el concierto. Llevamos hasta las velas”, señala el confitero, que pudo seguir todo el concierto desde el backstage. “Estuvimos dentro, viendo cómo se hace un evento así desde dentro. Es algo muy guapo, nos prestó mucho, es una experiencia más”, destaca Vidal, que, aunque reconoce no ser fan de la catalana, no olvidará en mucho tiempo lo vivido este viernes en La Magdalena.
La propia Aitana, además, se mostró muy sorprendida cuando, tras la última canción del concierto, apareció sobre el escenario una tarta de cuatro pisos para ella. “¿Se puede comer?”, preguntó la artista, que contó con la compañía de su pareja, el conocido influencer Plex, lo que desató la euforia del público. Los 20.000 asistentes, además, le cantaron el “Cumpleaños feliz” a la catalana. “Este es mi último concierto con 26 años, es muy fuerte. Estoy muy feliz de estar aquí, va a ser una noche muy especial”, declaró Aitana antes de cerrar el evento.
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