El impacto económico de los macroconciertos de Aitana y "El último de la fila" superó los 5 millones de euros

Éxito rotundo de los conciertos de Aitana y "El último de la fila" en Avilés. Entre los dos, congregaron a 40.000 personas con un impacto económico que se calcula muy superior a los 5 millones de euros. La satisfacción no fue exclusiva de la Consejería de Cultura y del gobierno local, sino que se hizo extensiva a los hoteles, llenos desde hace más de dos meses, restaurantes, bares y cafeterías y comercios.

El resultado exitoso ha llevado a la concejalía de Cultura y Festejos a plantearse ampliar el número de salidas de emergencia en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena para que en su interior se puedan albergar conciertos con un aforo de hasta 10.000 personas. El objetivo es desestacionalizar estos eventos multitudinarios para que se puedan realizar a lo largo del año. De hecho, ya se ha iniciado el trabajo para 2027.

Hoteles llenos

En toda la comarca de Avilés no había ni una habitación libre desde hace más de dos meses. Se supo porque Juan Echanove representaba en el teatro Palacio Valdés la obra "Esencia" el mismo viernes del concierto de Aitana y no encontraba alojamiento en la ciudad. Eso explica que los autobuses lanzadera desde Oviedo y Gijón estuvieran llenos, igual que todos los aparcamientos habilitados para los eventos.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos, no ocultó ayer su satisfacción por el éxito de los conciertos de Aitana y de "El último de la fila", ambos para perfiles de público bien diferentes y ambos igual de multitudinarios.

La edil compareció para hacer balance. "Esto marca un antes y un después en los conciertos que se han realizado en La Magdalena", aseveró. "Hemos ensayado una forma de trabajo que ha sido un éxito y que nos permite creer que Avilés tiene capacidad para programar más eventos similares".

Impacto cultural

Repasó entonces los efectivos de seguridad tanto de las policías Local como Nacional, además de los 84 vigilantes y auxiliares que había dentro del recinto. Y luego pasó a explicar el impacto en tres ámbitos: cultural, económico y publicitario.

En el caso del impacto cultural, "se refuerza muchísimo la oferta de la ciudad", y resaltó que el teatro Palacio Valdés también estuvo completo para ver la obra "Esencia", con Juan Echanove Y Joaquín Climent.

"Estratégicamente, hemos dicho qué quiere ser Avilés; el teatro forma parte del ADN de esta ciudad, pero queremos que vengan a visitarnos por nuestra oferta cultural de elevado nivel".

Impacto económico y el INE

Luego se refirió al impacto económico. Por un lado, en el empleo. El montaje y desmontaje del evento supuso la contratación de 600 personas. "La mayoría, muy jóvenes. Para algunos incluso fue su primer trabajo", afirmó.

Yolanda Alonso explicó que el 75% de las personas que asistieron a los conciertos eran de fuera de Avilés, y que el 15% provenían de otras comunidades autónomas, incluso de Islas Baleares y Canarias, mientras que de Avilés sería aproximadamente el 10%, unas 1.500 personas. "Eso significa que Avilés ha sido un destino buscado, y que ha impactado en distintos sectores de la economía".

Para tratar de trasladar ese impacto a números, la edil de Cultura y Festejos utilizó la fórmula que aplica el Instituto Nacional de Estadística, que calcula un gasto medio de 130 euros por persona y día. Es decir, serían unos 5,2 millones de euros entre los conciertos de Aitana y "El último de la fila".

A este sumó el impacto turístico. "Todas estas personas han descubierto una ciudad acogedora, agradable, y estoy segura de que muchos repetirán", afirmó Alonso.

Luego está el retorno publicitario y mediático, que en el caso de Aitana lo cifró en unos 200.000 euros, a los que habría que sumar otros 300.000 en redes sociales. A esas cuantías habría que añadir la publicidad en medios de comunicación tradicionales en los que aparece Avilés como la primera ciudad en la que actuaba del norte de España. Otros 466.000 euros.

Más aforo y desestacionalización

"Estos dos conciertos en el exterior del pabellón han sido sin duda los más importantes de todo el año. Pero queremos seguir apostando y aprovechando las oportunidades que nos ofrece el recinto de La Magdalena", señaló la concejala de Cultura y Festejos. Ambos se celebraron en el exterior, pero la idea es desestacionalizar este tipo de eventos para aprovechar también el interior.

"El aforo es de 8.200 personas. La idea es habilitar más puertas de emergencia para que podamos organizar eventos de hasta 10.000 personas", añadió.

"Avilés está orgullosa de haber sido capaz, sin ser capital de provincia, de haber organizado unos conciertos en los que ha participado un volumen de personas que supone el 25% de la población de la ciudad. Y queremos ir a más", remarcó Yolanda Alonso.

Para 2027 ya se ha anunciado la actuación del rapero Cano. No será la única. Pero el resto aún es secreto.