Intoxicación por humo de un menor en un incendio originado en la campana extractora de una cocina en Avilés

Un incendio en un segundo piso del número 16 de la calle José Manuel Pedregal causó gran revuelo este sábado por la mañana en Avilés. Un menor de edad resultó intoxicado por inhalación de humo y fue trasladado en la UVI móvil al Hospital San Agustín. No se temía por su vida, según testigos. “El chico parecía que estaba un poco mareado”, afirmaban vecinos, que explicaron que de la vivienda salía "mucho humo" por la ventana primero y el portal después.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.52 horas. En la llamada se indicó que había fuego en un edificio de ocho plantas. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de bomberos del parque avilesino que se trasladaron con el vehículo primera salida y la autoescalera. Hasta el lugar de los hechos acudieron también agentes de la Policía Local de Avilés y profesionales sanitarios.

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Bomberos, policías y sanitarios en José Manuel Pedregal esta mañana. / Miki López

A las 11.02 horas los bomberos llegaron al lugar y comprobaron que el incendio afectaba al mueble de la campana extractora de la cocina. Tras extinguir el incendio, los efectivos permanecieron en el inmueble hasta finalizar la intervención y regresar a base, llegando a las 11.49 horas.