Lío político en Avilés: el PSOE tacha de "despreciable y mezquino" que el PP extienda la sombra de la corrupción a la ciudad

Las insinuaciones de posible corrupción en el contrato de recuperación de la muralla medieval que realizó la portavoz del PP y diputada nacional Esther Llamazares ha colmado la paciencia del PSOE de Avilés. Ayer, el portavoz socialista y secretario general, Manuel Campa, cargó contra Llamazares calificando su denuncia de «despreciable, ruin, mezquina y sin criterio». Y añadió que «debe ser lo que está aprendiendo en Madrid».

Erri-Berri, la empresa navarra a la que se adjudicó la demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés y que se ve inmersa en las investigaciones sobre amaños de contratos en las presuntas tramas de corrupción que rodean al PSOE, fue la misma empresa que realizó la recuperación de la muralla medieval de Avilés.

La portavoz del PP amplió la sospecha de la corrupción hasta el PSOE de Avilés asegurando que es «especialmente escandalosa» la coincidencia temporal y de procedimiento entre la adjudicación del derribo de las antiguas baterías de coque y la rehabilitación de la muralla medieval avilesina. Y añadió que el contrato se adjudicó a Erri-Berri pese a haber tenido la peor valoración técnica, baja temeraria, y una modificación contractual posterior.

El procedimiento

El portavoz del PSOE convocó una rueda de prensa en la que defendió «un procedimiento transparente y fuera de toda sospecha», y lo explicó paso por paso. Eso, además de inundar a los periodistas con informes. Señaló que se adjudicó mediante procedimiento abierto simplificado, público y que se dividió en dos lotes independientes a los que se presentaron diversas empresas.

La mesa de contratación la conformaron la Secretaría General, Intervención Municipal, servicios técnicos del Ayuntamiento y el servicio de contratación. Es decir, «los órganos de control jurídico, económico y técnico que garantizan la legalidad del procedimiento», señaló Campa.

La baja temeraria

La baja temeraria en la que incurrió Erri-Berri fue de 2.557,72 euros, el 17%, «dentro de los límites que marca la ley», añadió. Se abrió el trámite legal que obliga a la empresa a justificar esa rebaja. «Se sustentaba en costes laborales ajustados a su convenio, el transporte, y la disposición de personal y maquinaria propios, entre otros». Los servicios técnicos concluyeron que la oferta era «viable y ejecutable».

«La puntuación final obtenida deriva de la aplicación automática y objetiva de los criterios aprobados antes de la apertura de las ofertas. Por eso, aunque obtuvo la puntuación técnica más baja, en el cómputo total resultó ganadora», señaló Campa.

Modificación del contrato

Respecto de la modificación del contrato, el portavoz del PSOE explicó que «fue tramitada conforme a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, y motivada por la exigencia de Patrimonio de incorporar determinadas soluciones técnicas» que no se habían contemplado inicialmente. Pero las exigencias de Patrimonio se tienen que cumplir obligatoriamente.

«Explicamos el contrato y pedimos que Llamazares rectifique y retire cualquier sospecha de corrupción. Lo que le pasa es que está muy nerviosa, tiene una ansiedad permanente porque a esta ciudad le va bien. Tiene una obsesión contra este gobierno, pero no tiene ninguna propuesta. Solo intenta perturbar el trabajo del gobierno y mentir. O no ha visto la documentación, o no entiende los expedientes o es pura maldad. Cualquiera de estas opciones es mala para el servicio público. Solo busca rédito personal, electoral y posicionamiento», remató Campa.