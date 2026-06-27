Sector turístico: nuevas opciones de empleo
Asturias destaca por sus excelentes cifras de ocupación, incluso fuera de temporada alta
A.A.
El crecimiento del turismo en Asturias se está consolidando como una de las principales fuentes de empleo. En este contexto, el IES La Magdalena subraya el papel clave de la Formación Profesional como vía eficaz de acceso al mercado laboral. Sus Ciclos Formativos de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y Guía, Información y Asistencias Turísticas se caracterizan por una metodología eminentemente práctica.
A lo largo del curso, el alumnado participa en la organización de eventos y viajes desde su diseño hasta la ejecución, el desarrollo de rutas guiadas, así como en diversas actividades con entidades del entorno. Este curso escolar, una alumna obtuvo el primer premio del Concurso de ideas emprendedoras de FP convocado por La Curtidora y la Asociación Vitamina E.
La formación se completa con prácticas en empresas de referencia como Silken Hoteles, Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, AC Hotel, URH Zen Balagares, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón o el Ayuntamiento de Avilés, lo que facilita el contacto directo con el sector.
Los resultados avalan este modelo: el 85% del alumnado trabaja a los 18 meses de titular, y el 82% lo hace en puestos relacionados con su formación.
El centro invita a todas las personas interesadas en el turismo a aprovechar esta oportunidad. El plazo de admisión permanece abierto hasta el 3 de julio. Una formación práctica, conectada con empresas y alineada con las necesidades reales del sector.
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