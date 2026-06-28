Un paseo en barco para ver la transformación de la ría de Avilés: "Lo que más sorprende es todo lo relacionado con los vertederos"
El biólogo avilesino Julio Peláez se encarga de explicar las características de la dársena
La Bienal Climática, movimiento que en cien jornadas, hasta el 20 de septiembre, facilitará el encuentro con los altos hornos, con la blenda, con la memoria obrera y los desafíos ambientales del siglo XXI, celebró este sábado una actividad que congregó a numeroso público: un recorrido en barco por la ría de Avilés que explora la evolución del estuario, desde sus marismas preindustriales hasta su configuración actual como puerto industrial y pesquero.
A través de relatos ecológicos e históricos, se abordan en estos recorridos sus transformaciones, biodiversidad y huellas materiales, conectando la cuenca fluvial con el ecosistema marino. Se trata de una deriva diseñada por Julio López Peláez, biólogo avilesino, en colaboración con Elisa Cuesta y con el apoyo de Marina de Avilés, que, a su vez, es quien realiza periódicamente los viajes en lancha por la ría avilesina. López valoró ayer la actividad: "Es un paseo que llama la atención. Lo que más sorprende es todo lo relacionado con los vertederos. También lo que tiene que ver con las antiguas rulas y los límites del estuario", explicó el experto, que se empeñó en explicar las particularidades de una ría y de un río que desemboca en la misma, el Tuluergo.
Los itinerarios
De este proceso de Julio Peláez se destilan tres itinerarios diseñados en colaboración con expertos y vecinos de Avilés, que exploran el legado industrial de la ciudad a través de su arquitectura, sus infraestructuras productivas y los cuerpos de agua que las recorren y activan, según consta en los datos facilitados por la organización. Estos recorridos se repetirán a lo largo del verano y cuentan con alta demanda. Será los días 23 de julio y 13 de septiembre. Son actividades gratuitas, pero se requiere inscripción previa.
Entre otras actividades de la Bienal, el 6 de julio se inaugurará en el CMAE, en El Arbolón, la exposición "¡Aquí hay petróleo!" comisariada por Gemma Barricarte y Jaime Vindel. Un día después, en el parque Ferrera, se celebrará el diálogo "Cuando la naturaleza vuelve a la ciudad". El día 9 se presentará el equipo comisarial del proyecto "En Colectivo", y el 10 la Bienal Climática impulsará un laboratorio ciudadano entre Avilés y Ponferrada para activar respuestas colectivas ante la crisis climática.
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