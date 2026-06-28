La calle de Rivero cierra sus fiestas por todo lo alto: "No esperábamos tener tanta afluencia de público"

“Estamos alucinados, no esperábamos tener tanta afluencia de público este año. Los vecinos se han volcado con nosotros”. David Franqueira, hostelero y organizador de las fiestas de Rivero, se prepara para descansar tras varios días de mucho ajetreo. La popular calle avilesina disfrutó, durante estos días, de sus fiestas y de un mercado callejero que, tras el éxito de otros años, ahora tiene lista de espera. “Ayer estuve barriendo la calle y no me encontré ningún resto de botellón, todo fue gente mayor bailando y pasándolo bien. Esa es la línea que queremos mantener”, asegura.

Uno de los puntos que más interés atrae de las fiestas de Rivero es un mercado que cuenta con decenas de puestos en los que se puede comprar desde especias de origen árabe hasta tomarse un mojito caribeño. “Me acuerdo de que, cuando empezamos, tuvimos que rogar a la gente que viniese. Ahora tenemos lista de espera, porque no podemos poner más”, apunta Franqueira, que destaca una de las claves de estos días: dar visibilidad a los comercios de la calle. “Queremos que las tiendas de la zona tengan su espacio, las fiestas también son para ellos. Uno de los objetivos es que se fijen en los escaparates y que, si no compran en ese momento, se acerquen durante los días siguientes a consumir”, señala el hostelero.

Rivero celebra el éxito de sus fiestas

Una de las claves, además, es la buena convivencia que se genera durante el fin de semana. “Cuando se montan los puestos hay alguna que otra cara, pero eso dura solo media mañana. La gente es muy agradecida. De hecho, el día del montaje se acercó una vecina a donarnos un cuadro de Favila, para que lo sorteásemos para las fiestas. Esas cosas te animan a seguir”, indica.

Los propios vecinos celebran que el barrio tenga más vida durante unos días. “Han hecho una programación muy guapa, a los que somos de aquí nos presta mucho. Además, no se genera ningún jaleo por la noche”, afirma Concha Jiménez, que, tras salir la noche anterior a bailar junto a sus amigos, no se quiso perder el vermú por Rivero. “Aunque haya que sacar el paraguas, hay que aprovechar el último día”, subraya.

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Vecinos y comerciantes destacan el ambiente

En los diferentes puestos del mercado las sensaciones eran opuestas. Mientras unos festejan el número de ventas hechas durante estos días, otros esperaban que, con la llegada de las nubes, se incrementase más el número de clientes. “Al haber hecho unos días tan buenos, de tanto calor, la gente para poco por aquí y tira más para la playa. Este domingo está yendo mejor la cosa, está claro que nunca llueve a gusto de todos”, bromea Laura Esteban, una de las comerciantes.