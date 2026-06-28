La Curtidora, un referente en emprendimiento: se sitúa ya entre los diez mejores viveros de España

El centro de empresas La Curtidora ha vuelto a ser reconocido como uno de los mejores viveros de empresas de España al situarse, un año más, entre los diez centros más destacados del país en el Ranking Global Funcas de Viveros de Empresas 2026-2027, elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), un reconocimiento que la consolida como referente del emprendimiento y la innovación, tanto en Asturias como en el conjunto del territorio nacional. Además de este destacado resultado global, el centro avilesino sobresale en varias de las áreas específicas evaluadas por el informe. Así, La Curtidora figura entre los mejores viveros de España en las fases de difusión del espíritu emprendedor, preincubación, mentorización y graduación de empresas, lo que evidencia la calidad y la solidez del acompañamiento que ofrece a las personas emprendedoras en todas las etapas de desarrollo de sus proyectos empresariales.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés y Consejero de La Curtidora, Manuel Campa, ha destacado que ”este reconocimiento confirma la solidez del modelo de apoyo al emprendimiento desarrollado en Avilés y el papel estratégico que desempeña La Curtidora en el fortalecimiento del tejido empresarial local. Formar parte del grupo de los diez mejores viveros de empresas de España es el resultado del trabajo realizado durante más de tres décadas y del compromiso continuo por ofrecer servicios de calidad adaptados a las necesidades de las empresas y las personas emprendedoras”.

El estudio de Funcas, que analiza anualmente los recursos, servicios y resultados de los viveros de empresas españoles, destaca especialmente a aquellos centros que ofrecen una amplia variedad de servicios, un elevado grado de especialización y una fuerte capacidad para integrar a las empresas en el ecosistema emprendedor local y global.

Con este nuevo reconocimiento, La Curtidora reafirma su posición como uno de los principales instrumentos de apoyo al emprendimiento en Asturias y como un referente nacional en la creación de oportunidades, la generación de valor y el impulso a la innovación empresarial.

Desde su puesta en marcha en 1995, La Curtidora ha desarrollado una labor continuada de apoyo a la creación y consolidación empresarial, contribuyendo a la generación de empleo, la diversificación económica y el impulso de la innovación en Avilés y su entorno. Ubicado en un edificio emblemático del patrimonio industrial avilesino, el Centro de Empresas La Curtidora combina su experiencia de más de treinta años con una oferta de servicios adaptada a las necesidades actuales del tejido empresarial. El Centro dispone de oficinas, naves, espacios de coworking, salas de reuniones y formación, despachos por horas, oficina virtual, aparcamiento gratuito, recepción y vigilancia permanente, así como servicios especializados de apoyo al emprendimiento.

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En la actualidad, La Curtidora mantiene una ocupación del 88 por ciento, reflejo de la confianza que las empresas depositan en este modelo de acompañamiento empresarial y de la capacidad del Centro para responder a las necesidades de proyectos de diferentes sectores y etapas de desarrollo.