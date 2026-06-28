Final feliz para un gato rescatado por los bomberos en la calle del Prado de Avilés

Susto felino en Avilés. Sobre las doce de la noche, en el número 1 de la calle del Prado, comenzó a escucharse el maullido desesperado de un gato. El sonido alertó a los vecinos, que se asomaron a las ventanas para averiguar qué estaba ocurriendo, generándose una gran expectación en la zona.

Aproximadamente media hora después apareció el dueño del animal, un vecino del barrio. Al parecer, el gato se había escapado de casa o había caído desde una ventana y había quedado atrapado en una terraza de difícil acceso.

Poco después de la una de la madrugada llegó una pareja de la Policía Local y, unos quince minutos más tarde, hicieron acto de presencia los bomberos con un camión provisto de una escalera telescópica.

Los efectivos desplegaron la escalera y subieron con un transportín para intentar rescatar al felino. Sin embargo, el animal no estaba por la labor y, muy asustado y algo enfurecido, se resistió al rescate. Los bomberos tardaron al menos diez minutos en poder sujetarlo y meterlo en el transportín.

Toda la operación fue seguida por numerosos vecinos desde sus ventanas.

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Finalmente, el gato fue bajado sano y salvo y entregado a su dueño, poniendo fin a la aventura con un desenlace feliz. El propietario respiró aliviado y agradeció enormemente la intervención de los bomberos, auténticos protagonistas de un rescate con final felino feliz.