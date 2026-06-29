El Ayuntamiento de Avilés da luz verde a la construcción de 15 viviendas y apartamentos turísticos en Sabugo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés ha acordado este lunes conceder licencia de obra para la construcción de un edificio de viviendas, garaje, piscina y apartamentos turísticos en el área de planeamiento específico "Emile Robin-Los Telares", uno de los ámbitos incluidos en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH). El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local concedió licencia sobre la base del proyecto básico, supeditada a la presentación y aprobación del proyecto de ejecución y demás documentación necesaria, entre la cual se incluía el proyecto de seguimiento arqueológico, dado que la actuación se emplaza dentro del yacimiento correspondiente a la Carta Arqueológica de Avilés.

Una vez examinada esta documentación por el Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias, éste emite acuerdo favorable con condiciones que han sido incorporadas en el proyecto definitivo. Estas condiciones afectan al incremento de la superficie ajardinada, que se amplía para garantizar su predominancia frente a los pavimentos duros y su mayor semejanza con la imagen del jardín original; y a la fuente de los Figueroa, que no ha podido ser localizada in situ, pero cuya protección integral obligará a que los trabajos se paralicen en caso de aparecer durante las labores de limpieza y movimiento de tierras, para proceder a su documentación y actuar conforme a las indicaciones del arqueólogo director.

Otras modificaciones que se han incorporado tienen que ver con los sistemas de ventilación de los garajes, que se reconducen hasta la cubierta. También en la cubierta se instalarán lamas de ocultación de los equipos de aerotermia. Por último, se añade la elaboración de un trampantojo en la medianera colindante que reproduce, mediante el pintado de falsos huecos, la imagen del alzado principal.

Sobre una parcela que comprende los números 17 de la calle Emile Robín y 1 de la avenida de Los Telares, de 1.502 metros cuadrados de superficie se levantará un edificio de nueva construcción con cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), respetando la fachada preexistente -de 1879- y reconstruyéndola allí donde su mantenimiento no haya sido posible, replicando la galería original en la fachada trasera. Se trata de un inmueble incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés, recogido en las fichas 104 y 155, con nivel de protección parcial.

Las 15 viviendas ocuparán las plantas primera, segunda y bajo cubierta. La planta baja estará destinada a apartamentos turísticos, con acceso independiente por la calle Emile Robin y sin conexión con las viviendas, a las que se accederá desde la avenida de Los Telares. El espacio libre privado ubicado en la parte trasera contará con piscina y jardín. Tanto el aparcamiento, con 34 plazas, como los 27 trasteros se ubicarán en la planta sótano.

El proyecto se completa con un segundo edificio que se levantará sobre el solar existente en el número 26D de la calle de La Estación, de 95 metros cuadrados con una edificabilidad de 213,42 m² repartida en cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), que estará íntegramente destinado a apartamentos turísticos. Se accederá al mismo desde la calle de La Estación, aunque estará conectado con el garaje y las zonas comunes del edificio de Emile Robín y Los Telares a través de la planta sótano.

Cabe recordar además que el solar de La Estación 26D es uno de los incluidos en el II Programa de Edificación Forzosa, que tiene como objetivo consolidar la estructura urbana existente en el ámbito del Conjunto Histórico de Avilés, ocupando con edificación los vacíos existentes. Se han materializado ya actuaciones en cuatro de ellos: Galiana 36, Galiana 41-43, La Estación 55 y Rivero 54.