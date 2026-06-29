Uno de los clubes más históricos de España presume de su leyenda avilesina: su familia ha entregado trescientas fotografías inéditas

Uno de los apellidos más ilustres de la historia del Sevilla tiene un marcado componente asturiano. Marcelino Guillermo González del Río García, nacido en Avilés en 1912, fue una de las grandes leyendas del club, defendiendo la camiseta del cuadro hispalense durante quince años, desde la temporada 1929/30 hasta la 1945/46. La familia del futbolista ha realizado al conjunto andaluz una importante donación de más de 300 fotografías, la mayoría de ellas inéditas. Estas imágenes recogen buena parte de su trayectoria como futbolista, tanto en sus inicios como posteriormente en el Sevilla y en la Selección Nacional, con la que llegó a disputar la Copa del Mundo de Italia en 1934. Además, hay numerosos documentos personales —títulos de jugador y entrenador, contratos y correspondencia—, así como carteles de partidos, prensa de la época o el cuaderno de anotaciones durante parte de su etapa como entrenador del primer equipo sevillista. El cuadro andaluz expondrá todo este material durante la próxima campaña en el museo de su estadio.

Nacido en Avilés el 7 de febrero de 1912, Marcelino Guillermo González del Río García, futbolísticamente conocido como Campanal, llegó al Sevilla en la temporada 1929/30, permaneciendo hasta el curso 1945/46. Antes había defendido la camiseta del Sporting de Gijón. Durante su periodo en el club hispalense, el mítico delantero centro y capitán sevillista conquistó dos Copas (1935 y 1939) y el título de Liga de 1946, llegando a disputar 355 partidos de competición oficial y siendo el máximo goleador histórico de la entidad, con más de 300 goles.

Campanal, una leyenda avilesina en el Sevilla

Internacional absoluto con España, fue también el primer mundialista de la historia del Sevilla, junto a un compañero del club, en 1934. Tras colgar las botas, ejerció como entrenador, llegando a dirigir al Sevilla hasta en 133 partidos de Liga y Copa en dos periodos diferentes. Fue precisamente durante su primera etapa al frente del banquillo sevillista cuando hizo debutar a otro mito de la entidad, su sobrino Marcelo Campanal, perpetuando así la leyenda de un apellido ligado para siempre a la historia del conjunto andaluz.

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Marcelo Campanal, también avilesino, está considerado otra leyenda del Sevilla tras defender la camiseta del club sevillano durante dieciséis temporadas. Con 16 años embarcó en San Juan de Nieva para, cuatro días después, atracar en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Allí le esperaba su tío, por entonces entrenador del club. Pasó por dos cesiones antes de firmar por el primer equipo en el verano de 1950. Llegó a ser capitán del cuadro andaluz e internacional con la selección española.