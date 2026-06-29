Encuentran calcinado el coche robado en una cafetería de Villalegre, Avilés

El hombre al que dos malhechores dieron una paliza el pasado sábado en una conocida cafetería de Villalegre ya se recupera en casa de los golpes recibidos. El avilesino, familiar directo de los dueños del bar, trató de frenar el atraco, pero los ladrones no tuvieron compasión con él y lo tumbaron a golpes. Además, durante el forcejeo, se le cayeron las llaves de su coche. Tras utilizar la violencia para saber dónde estaba aparcado, los maleantes se marcharon con el vehículo, que posteriormente fue encontrado calcinado en Piniella, Illas. Las autoridades tratan de localizar a los autores de este suceso, que fueron identificados por las cámaras de seguridad del local. Por el momento no hay detenciones.

El robo tuvo lugar el sábado a primera hora de la mañana. Mientras la cafetería se preparaba para abrir sus puertas, dos ladrones entraron en el establecimiento y amedrentaron a un familiar de los dueños, que bajaba a ayudar a echar la cafetería a andar. A pesar de que el hombre no quiso entrar en conflicto, los malhechores le propinaron una paliza antes de hacerse con el dinero que había en la caja. Durante la pelea volaron sillas y hubo amenazas de muerte. Además, al avilesino se le cayeron las llaves de su coche, algo que aprovecharon los vándalos para huir de la zona con el propio vehículo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

El coche apareció calcinado en Piniella

Los vecinos de Piniella se llevaron un gran susto cuando, horas más tarde de lo sucedido en Villalegre, se dieron cuenta de que había un coche ardiendo en el pueblo. Se trataba, según los primeros indicios, del vehículo del hombre que había recibido la paliza. Según las primeras hipótesis, los ladrones llegaron hasta este pequeño pueblo de Illas y, para deshacerse de él, decidieron prenderle fuego. El vehículo quedó totalmente inutilizado, como se puede observar en la imagen.

Las cámaras de seguridad del negocio grabaron todo lo sucedido. El hombre que sufrió los golpes ya se recupera de las heridas en su casa tras tener que ir al hospital para comprobar la gravedad de las lesiones. Tiene el tabique y los pómulos rotos, además de numerosos hematomas en su cuerpo. Ahora, la Policía trata de localizar a los autores de los hechos.

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Otro suceso violento en el entorno de Villalegre y Las Vegas

Este suceso se suma a los dos atracos cometidos a lo largo de este mes en Las Vegas, a escasos metros de Villalegre. La Guardia Civil detuvo, hace unos días, a dos personas por cometer, supuestamente, dos delitos de robo con violencia e intimidación en Las Vegas, Corvera. Los ladrones atracaron a dos personas del concejo para robarles, entre los dos botines, 35 euros, un boleto de la ONCE, un teléfono móvil y una cartera portadocumentos. Los detenidos entonces fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Avilés.