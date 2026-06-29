IU y PSOE encauzan la crisis en Avilés con un acuerdo para desbloquear la empresa de Servicios Auxiliares

El gobierno local de Avilés -está formado ahora por PSOE e Izquierda Unida (IU)- ha logrado encauzar, al menos de momento, la crisis política más grave de este mandato.

Las dos formaciones han llegado a un principio de acuerdo para impulsar el desarrollo de la Empresa de Servicios Auxiliares. Hace unos días la situación había llegado a alcanzar un punto crítico, de tal manera, que la dirección local de IU había planteado incluso someter a su militancia la posibilidad de abandonar el equipo de gobierno

El acuerdo va de la incorporación del personal de limpieza de las fundaciones municipales, el servicio de conserjería y la gestión de la Oficina de Turismo, considerados por la coalición como compromisos esenciales del acuerdo de gobierno.

La tensión entre las dos formaciones políticas no era nueva. Desde hace meses, IU venía advirtiendo de que, según su criterio, se estaba desarrollando una ejecución insuficiente del proyecto de ampliación de competencias de la empresa municipal. Frente a esto, el PSOE defendía que los trabajos seguían en marcha, aunque condicionados por la complejidad administrativa y la necesidad de reorganizar estructuras internas del Ayuntamiento.

El acuerdo alcanzado en las últimas horas establece un calendario concreto de actuaciones que ambas formaciones han calificado de vinculante. Entre los principales hitos figura la contratación de un gerente para la Empresa de Servicios Auxiliares en el mes de julio, la incorporación inmediata de los conserjes que actualmente trabajan en contratas externas y la modificación estatutaria de la sociedad municipal, prevista para su aprobación en el Pleno de septiembre.

El punto más relevante del entendimiento es la previsión de que, antes del 15 de diciembre de 2026, el personal de limpieza de las fundaciones municipales pase a integrarse en la empresa pública, coincidiendo con el vencimiento del actual contrato del servicio. Para ello, el Ayuntamiento limitará la próxima licitación a las dependencias municipales, excluyendo a las fundaciones.

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Con este movimiento, el gobierno local evita, por ahora, una nueva fractura interna tras la salida de los ediles de Podemos en el anterior episodio de reconfiguración del ejecutivo (en el invierno de 2025). No obstante, la situación evidencia la fragilidad del acuerdo entre PSOE e IU -más si cabe cuanto más se acerca el calendario electoral- y deja abierta la incógnita sobre la estabilidad futura de la coalición.