Llamazares eleva el tono contra el PSOE por las adjudicaciones a Erri Berri del derribo de Baterías y de la muralla de Avilés

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, se reafirmó este lunes en su tesis de que con la empresa navarra Erri Berri “una trama de corrupción toca de lleno” Avilés. Erri Berri fue, de hecho, la sociedad a la que encargaron el derribo de Baterías de coque y, luego, también, de los edificios que cubrían la antigua muralla medieval de Avilés. Y apostilló, en referencia a la organización federal: “Hay razones fundamentadas para pensar que el Partido Socialista limpio, limpio no está”. Y añadió: “El Partido Socialista ahora mismo no tiene varias causas abiertas: tiene una y se llama PSOE”.

Llamazares, que también es diputada nacional -cabeza de lista de su partido por Asturias- atacó al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa. El también secretario general del PSOE de Avilés había reclamado a Llamazares que rectificase y retirase “cualquier sospecha de corrupción” (la amenazó con ir al juzgado). Y dijo eso porque, según su criterio, lo que pasa es que “está muy nerviosa, tiene una ansiedad permanente porque a esta ciudad le va bien”. Y añadió: “Tiene una obsesión contra este gobierno, pero no tiene ninguna propuesta”.

“Me parece lamentable a qué momento está llegando el Partido Socialista que cada vez que desde la oposición se denuncia cualquier tema, como se ha hecho siempre, la única respuesta, es el insulto y la falta de respeto”, dijo la portavoz. Dijo que su partido denunció los negocios de Erri Berri en Avilés “cuando saltó justo el tema de Baterías” y porque les resultaba “muy sospechoso” “el hecho de que se produzca un contrato detrás de otro”.

Y señaló lo común de los dos contratos: dos ofertas complicadas, una empresa que nunca hubiera trabajado en Asturias. “Hay una serie de cuestiones que nos llamaban poderosamente la atención y a partir de ahí, la explicación del gobierno es el insulto”, señaló Llamazares.

El contrato

“Hemos dicho que hay una empresa que se ha presentado una licitación que se llama Erri Berri, que está ahora mismo vinculada, por la información que facilita la UCO, a una trama en la que participa el Partido Socialista. Nos llama la atención poderosamente que en Asturias nunca había trabajado”, enumeró la concejala. “Como pasó con Baterías, presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal: la misma situación que tenemos ahora mismo con la muralla”, añadió Llamazares. “Se presentan tres empresas a esa licitación y, curiosamente, Erri Berri presenta una oferta anormalmente baja, tanto que la propia mesa de contratación la tacha de oferta temeraria. A partir de ahí, pues, revisamos el resto de la documentación y vemos que no sólo es que se haya presentado con una oferta temeraria, sino que se justifica, no con muchos detalles como exige la Ley de Contratos, está justificada, pero no con la exigencia que detalla la Ley de Contratos”, añade.

La empresa finalmente sacó 13 puntos: “El límite para que fuera rechazada era de 12,5 puntos, cuando hay una empresa que consigue prácticamente la máxima puntuación que son 24 de 25 puntos”, señala la concejala. “A mayores se acepta la oferta temeraria de Erri Berri y a continuación hay una modificación de contrato. Con esa modificación de contrato hay que decir que ya pasaría cualquiera de las ofertas de las dos empresas que habían presentado sus respectivas ofertas, pero es que no es sólo esto, es que se modifica ese contrato y finalmente tampoco acaba de coincidirnos lo que se termina por pagar a Erri Berri porque finalmente se le paga todavía 20.000 euros más, que no forman parte de la modificación del contrato”.

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“Este contrato permitía una modificación de máximo el 20%. Con esa modificación, y según se recoge además en toda la documentación, se hizo una modificación del 19,99%. Si sumamos los 20.000 euros, que nadie sabe ahora mismo dónde están, esa modificación del contrato sería de un 27,5%. Es decir, tampoco cumpliría con lo que determina el pliego de contratación”.