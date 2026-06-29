La Luz se entrega a la folixa en honor a San Pedro y San Pablo
Decenas de personas desafían la lluvia y se congregan en una concurrida comida en la calle: "Lo importante es participar"
Nada ni nadie frena a los vecinos de La Luz. No es un decir: los del sur de Avilés comenzaron la folixa en honor a San Pedro y San Pablo ya el viernes con el mercurio por las nubes y la "competencia" del concierto de Aitana a un puñado de metros, en La Magdalena. Aun así, el barrio se llenó de gente durante toda la jornada, demostrando una vez más el arraigo de unas fiestas que cada año movilizan a más visitantes.
La programación arrancó con la representación teatral de "La verbenita" y concluyó de madrugada con la sesión de Narcy Saúl en la carpa instalada en el aparcamiento de Hermanos Pinzón. El sábado, la actividad continuó con uno de los momentos más tradicionales y participativos de las celebraciones: los partidos de solteras contra casadas y de solteros contra casados, que volvieron a congregar a decenas de personas entre jugadores y espectadores. Con o sin agujetas, los vecinos de La Luz volvieron a responder a la llamada de sus fiestas y disfrutaron de una intensa jornada que incluyó juegos infantiles, un desfile de moda en la carpa, actuaciones musicales, la actuación de la orquesta "Son del Prau" y música hasta bien entrada la noche. El ambiente festivo se mantuvo también ayer, cuando cientos de personas salieron a la calle para participar en la carrera solidaria de Galbán y, posteriormente, en una comida de convivencia que reunió a unas trescientas personas.
La llovizna no logró deslucir el encuentro. Bajo la carpa y en un ambiente de camaradería, los asistentes compartieron tortillas, empanadas, bocadillos y hasta pizzas, en una cita que volvió a poner de manifiesto el fuerte sentimiento de pertenencia al barrio: "Da igual si llueve o no, lo importante es participar". La jornada dominical se completó además con un animado bingo musical, que puso a prueba los conocimientos de los participantes, y una fiesta de la espuma. Las fiestas finalizan hoy con una nueva jornada dedicada especialmente a los niños y jóvenes, con atracciones a precios populares.
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