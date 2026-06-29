De las mariposas a los tumores de colon: el recorrido del biólogo avilesino Nicolás de la Madrid, en la cuna de la investigación en inmunología en Madrid

El biólogo avilesino Nicolás De la Madrid De la Vega vivió su primer dilema a la hora de enfocar su trayectoria profesional cuando tuvo que presentar el trabajo fin de grado (TFG): su amor por la zoología desde que era un niño y el interés por la inmunología le tuvieron dubitativo durante un tiempo, pero finalmente optó por dejarse llevar por instinto y profundizar durante los estudios de máster sobre el cáncer. Se despidió de la Universidad de Oviedo y los estudios de Biología hace ya un año con un TFG sobre los efectos de las siegas recurrentes en ambientes urbanos sobre la abundancia y diversidad de lepidópteros. Pero este curso, orientándose ya a su interés específico tanto por la investigación como por la divulgación optó por completar su trabajo fin de máster con el grupo de investigación en enfermedades inflamatorias y autoinmunes del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Junto a ellos pudo analizar la respuesta inmunitaria antitumoral en la progresión del adenocarcinoma de colon. Fue con el equipo de José María González Granado, Raquel Gómez Bris y Marina Ortega Zapero en el Instituto de Investigación Sanitaria del 12 de Octubre con quienes pudo llevar a cabo su primera comunicación a una jornada científica en el hospital madrileño.

De esta etapa -aún confía en quedarse en Madrid a partir de septiembre para preparar su tesis- se muestra agradecido de haber podido sentirse "útil" ya con un grupo de investigación. "He tenido una suerte inmensa con el máster de inmunología de la Universidad Complutense", indica, "me ha gustado mucho esta etapa, he estado 22 años en Asturias y mi principal objetivo ahora es hacer la tesis. Estoy pendiente de las ayudas que pueda tener el grupo de investigación para incorporarme o a través de las becas de la Comunidad de Madrid", subraya. A su modo de ver, "España es un país muy potente para los pocos recursos que hay en investigación".

En su caso, y solo durante la etapa de preparación del trabajo fin de máster, vivió su primer acercamiento al mundo de la investigación. El joven biólogo avilesino cuenta que su trabajo ha estado enfocado al estudio de modelos antitumorales y de la inmunidad antitumoral, que no es otra cosa que la capacidad del sistema inmunitario para reconocer, atacar y destruir células malignas o cancerosas. En el caso del cáncer colorrectal, que es una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, aunque las inmunoterapias han revolucionado el tratamiento de varios tumores, solo una minoría de pacientes con cáncer colorrectal metastásico responde a ellas. Y si los tumores se defienden de las terapias inmunológicas manipulando su entorno para frenar la respuesta inmunitaria, comprender este lenguaje de comunicación entre el tumor y el sistema inmunitario abre la puerta a poder diseñar estrategias que permitan desactivar esas defensas. Es, en parte, en lo que está trabajando Nicolás de la Madrid. "En el grupo de investigación estudiamos proteínas y sus efectos inmunomoduladores", apunta. Y confiesa: "Me interesa el cáncer y los tumores porque me parece un gran reto para la investigación".

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Su agradecimiento mayor reside en haber podido vivir su primera experiencia investigadora en la etapa de posgrado, pues "siendo joven parece difícil hallar un hueco y yo lo he hallado". De su grupo de amigos, dice, son los menos quienes quieren dedicarse a la investigación. Y, tras cursar un año de grado en Turín, afirma que sus primeras vivencias fuera de la región ha resultado de lo más fructífero. "En el futuro quizá me plantee volver, pero en Madrid ahora mismo hay más oportunidades y más grupos de investigación", confiesa.