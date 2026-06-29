Miranda recuerda a José Manuel Feito seis años después con un emotivo homenaje en la iglesia de Santo Domingo

El recuerdo de José Manuel Feito, párroco "para siempre" de Miranda, se volvió a materializar este lunes en la iglesia que administró durante casi medio siglo. Sus feligreses, los que había cultivado en todos los años en que vivió en Avilés, remarcaron la añoranza que sentían por el sacerdote que lo estudió todo, que conoció a todo el mundo; el sacerdote que reconstruyó la historia de Miranda, una localidad que fue patria de caldereros, de alfareros y hasta de empresarios tan conspicuos como José Menéndez, el conocido "Rey de la Patagonia".

La huella que dejó José Manuel Feito en su penúltimo destino -la parroquia de Miranda- fue tan profunda como para volver a llenar el templo de Santo Domingo. Francisco Panizo presidió el oficio que sirvió como prólogo para el homenaje que los mirandinos le ofrecieron el día en que se cumplieron seis años de su pérdida definitiva: en el año de la pandemia.

Sor María Jesús, del colegio Paula Frasinetti, se encargó de convertir en palabras lo que todos los que tomaron asiento en el templo estaban pensando: “Han pasado seis años desde su marcha, pero el tiempo no borra el recuerdo de quien supo sembrar cercanía, entrega y humanidad”. Y añadió: “Su presencia sigue viva en la memoria de esta comunidad y en todo aquello que ayudó a construir”.

El historiador Román Antonio Álvarez -mirandino de Heros- definió a José Manuel Feito como “sanador de espíritus”. Y recordó que no faltaba a su cita semanal con cualquiera de sus feligreses “en las horas más bajas”. Y señaló, en este sentido, a su propia madre. “Hablaban y ella sanaba el espíritu”, subrayó.

Noé Vega, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Avilés, participó en el homenaje de este lunes. Lo hizo en nombre de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

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Inés Feito, la hermana del sacerdote, se encargó de descubrir la placa que los vecinos habían instalado en el pedestal que eleva el busto de José Manuel Feito. En la placa se puede leer: “Por tu entrañable cercanía, tu infinita bondad, y el inmenso cariño que sembraste día a día en el corazón de nuestro pueblo, tu recuerdo permanecerá para siempre con nosotros”.