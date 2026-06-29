El nuevo campus artístico de la Escuela de Arte en Avilés estará listo para el curso 2027-2028

Las obras de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias van tomando forma en la calle Estibadores, en el polígono del Pepa. Ya se ha levantado la primera planta del edificio que albergará los estudios de Diseño, los de Diseño del Producto y Diseño Gráfico que actualmente se prestan en el palacio de Camposagrado. El director de la ESAPA, César Menéndez, confirma que las obras “van en plazo”, es decir, que prevén finalizar los trabajos en junio de 2027 con el fin de contar con el esperado campus artístico de Avilés al inicio del curso 2027-2028.

“Una vez que pusieron los cimientos observo que el avance es muy rápido, están empezando a subir en altura y casi cada día la superficie construida es mayor. La sensación es que va todo bien, no veo ni hay percepción de problemas, da la sensación de que la obra va en camino y está todo en plazo”, señaló. La UTE que ejecuta los trabajos, formada por las firmas Esfer y Turing, prevé dar un gran salto este verano para que en otoño ya sea visible la estructura final del edificio. Es decir, se podrá observar la forma del nuevo emplazamiento no así, sus acabados, que serán de acero corten y similares a los de la nave actual, la que acoge los estudios de Restauración y Conservación.

La construcción de toda la estructura del edificio será la base para acometer las obras interiores en el nuevo edificio, es decir, las labores de electricidad, fontanería así como la separación de espacios, definición de aulas y salas. Eso se desarrollará durante el próximo otoño y marcará el principio del fin de unos trabajos que ahora son una realidad pero han coleado no pocos años.

“Confíamos en poder empezar las clases en el curso 2027-2028 si todo va bien y el edificio cumple los requisitos para impartir clase. Esa fecha ya está cerca y ya ayuda a empezar a planificar y analizar la distribución de los espacios de una manera más real, más palpable”, señaló el director de la ESAPA, a pie de obra. “Estamos muy ilusionados, ver que la obra avanza y se acerca a la ansiada sede unificada, eso da mucha alegría y motivación para el próximo curso”, añadió.

Alquiler anual

Una vez realizado ese traslado, el palacio de Camposagrado mantendrá un uso educativo ya que la Universidad Nebrija tiene previsto instalarse en ese inmueble para seguir adelante con sus planes en la ciudad. Es más, abonará un alquiler anual por su utilización que será del 6% del valor de tasación del inmueble, del que se podrán "descontar" las inversiones que efectúe la institución académica para mejorar el inmueble, que dispondrá de 13 aulas.

Menéndez defiende que la unión de los estudios en un mismo campus artísticos y no separados en dos sedes como hasta ahora “dará un gran salto cualitativo para el alumnado”. “Siempre estuvimos unidos, las dos partes, pero físicamente es una avance, tendremos mejores instalaciones, talleres más grandes y todo mucho más orientado a los estudios superiores de diseño, de conservación y restauración, es un logro para subir en calidad de estos estudios”, destacó.

Salón de actos para 170 personas

El director de la ESAPA se refirió además a los nuevos espacios que contará el nuevo edificio una vez terminado. Habló de la sala de exposiciones y del salón de actos que tendrá capacidad para 170 personas. “En la planta baja estarán los nuevos talleres de diseño, vamos a contar con algún aula polivalente o algún aula grande también”, detalló Menéndez que ve cada vez más cerca el día del encuentro entre las áreas de Diseño, Restauración y Conservación, algo soñado desde que la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias abriera sus puertas en Avilés hace un cuarto de siglo.

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Y es que en un primer momento, el centro ya estaba dividido en dos. Con la sede de Restauración y Conservación en el antiguo instituto de Valliniello y con Diseño en la ESAPA en Camposagrado. Una vez construida la primera fase de la Escuela de Arte en la calle Estibadores a finales de la pasada década, Diseño se mantuvo en Camposagrado y desde entonces el centro ha reclamado el deseado campus artístico que dará vida a la calle Estibadores del Pepa. Otra cuestión es la pasarela de acceso a ese centro de estudios, de la que aún nadie sabe nada pero “sí es necesaria”, remarcó el director de la ESAPA.