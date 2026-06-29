El productor Michael J. Moritz, con raíces en el concejo de Illas, presenta su última película en Nueva York

El productor Michael Jonathan Moritz Jr., nacido en Estados Unidos pero con raíces asturianas, presentó hace unos días en Nueva York, dentro del Festival de Tribeca, su última película, “Hadestown: The Musical”, basada en uno de los espectáculos más relevantes del teatro musical contemporáneo. Moritz visitó recientemente Viescas, en Illas, para conocer a parte de los descendientes de Alejandro Gutiérrez, su bisabuelo, quien emigró de Asturias a Ohio.

La producción teatral en la que se basa la película se estrenó en Broadway y obtuvo 14 nominaciones a los premios Tony de 2019, los galardones más prestigiosos de las artes escénicas en Estados Unidos. Finalmente se alzó con ocho premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical, reconocimiento que compartió Moritz como miembro del equipo de productores de la obra.

“Hadestown: The Musical” no es una adaptación cinematográfica convencional, sino una filmación de la producción que se representa en el Lyric Theatre de Londres desde febrero de 2024. La grabación se realizó durante funciones especiales celebradas los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2025, cuando se reunió el elenco original de Broadway: Reeve Carney, Eva Noblezada, André De Shields, Amber Gray y Patrick Page.

La obra, creada por la compositora y dramaturga estadounidense Anaïs Mitchell, reinterpreta los mitos griegos de Orfeo y Eurídice y de Hades y Perséfone. A través de una estética contemporánea y una partitura que mezcla folk, jazz y música popular, narra el descenso de Orfeo al inframundo para intentar rescatar a Eurídice y el ciclo de separación y reencuentro entre Perséfone y su madre, Deméter.

La versión cinematográfica de “Hadestown: The Musical” llegará a los cines de Norteamérica el próximo 24 de julio y se estrenará en Reino Unido en octubre. Por el momento no existe una fecha confirmada para España, aunque los productores han adelantado que próximamente anunciarán nuevos estrenos internacionales.