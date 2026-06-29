Récord sanitario: el Hospital de Avilés cerró 2025 con sus mejores cifras históricas de actividad quirúrgica y diagnóstica

El Hospital de Avilés, el de la calle Cabruñana, está de celebración: el centro sanitario bajo el paraguas de una Fundación que preside la también alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín y conveniado con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) desde 2002, ha superado sus máximos históricos en actividad quirúrgica,con 4.198 intervenciones, y en pruebas diagnósticas, con 15.654 pruebas (mamografías, ecografías, densitometrías y electromiografías).

El incremento en los datos globales de actividad han propiciado el pasado año un resultado económico positivo, con un superávit del 3,6 por ciento (370.204,28 euros), según los datos facilitados este lunes tras la reunión del patronato. Los ingresos fueron de 10.667.768,45 euros, mientras que los gastos ascendieron a 10.297.564,17. En el capítulo de ingresos, 10.525.191,03 euros, el 98,66%, viene del convenio singuar del Hospital Avilés con el Sespa.

Los ingresos obtenidos en el ejercicio 2025, en todos los servicios prestados en el hospital, son superiores a los obtenidos en 2024, y, en general superiores a los firmados en el Convenio con el Sespa (excepto hospitalización). En cuanto a gastos, la partida mayoritaria son los gastos de personal6.237.246,81 euros. Le siguen algo más de 2 millones en aprovisionamientos (fármacos, material sanitario...) y 1,7 millones en otros gastos de actividad como reparaciones y conservación, suministros...)

También cabe resaltar en la memoria que la percepción de la experiencia de los pacientes y la satisfacción con la atención recibida es "excelente", especialmente en las áreas quirúrgica y de hospitalización. O la mejora en la seguridad de los pacientes con la implantación del proyecto “Sumamos Excelencia” que ha conseguido reducir de forma significativa la incidencia de caídas, como informó días atrás este diario.

También, se han llevado a cabo a lo largo de 2025 la renovación de infraestructuras para mejorar la seguridad y confortabilidad de los pacientes. Por ejemplo: se ha reformado la unidad de hospitalización Jiménez Díaz bajo, se han reformado once baños ahora accesibles y se ejecutó el jardín terapéutico, ya en funcionamiento en la parte exterior del centro.

"Haber alcanzado estos resultados, manteniendo el compromiso con una atención sanitaria de calidad, con seguridad y con calidez es para estar más que satisfechos", declaró el director-gerente del hospital Antonio Molejón.

Por su parte, la alcaldesa, Marvi Monteserín, expresó su satisfacción por la situación que vive el centenario hospital avilesino, no solo por los buenos resultados económicos y de actividad, sino también por la respuesta muy positiva que trasladan los y las pacientes. "Creo que es un trabajo coral de todas las personas que están aquí y también es una excelente gestión por parte de la dirección. Nos tranquiliza ver la valoración que tienen todos los pacientes que pasan por aquí tanto de la hospitalización, de las intervenciones ambulatorias, como de la atención. Yo creo que estamos en unos niveles de calidad que son los deseados, que es lo que queremos hacer. Queremos hacer las cosas bien, a satisfacción, que el centro, que todo el hospital tenga un buen mantenimiento. Por tanto, que la imagen física esté absolutamente cuidada y al servicio de la actividad que tenemos que hacer y que el personal esté a gusto, que esté contento y que nos dé este nivel de actividad que hoy hemos aprobado, que es extraordinario".

Perfil del paciente

La estructura poblacional envejecida de Avilés, al igual que el conjunto de Asturias, se ve reflejada en la pirámide de ingresos del 2025 en el Hospital Avilés, con una gran concentración de ingresos en personas mayores de 70 años y con predominio de mujeres. La edad media de las personas ingresadas es de 80 años (78 para hombres y 82 para mujeres). El 54% tiene más de 80 años, y el 92% tiene más de 65 años.

En el ámbito médico, una de las actuaciones más relevantes desarrolladas durante el año 2025 estuvo relacionada con la búsqueda de una solución estable para la cobertura de los servicios de urología y anestesia. A lo largo del ejercicio se mantuvieron contactos y reuniones con distintos profesionales, culminando con la incorporación de un urólogo durante el ejercicio 2025 y una nueva anestesista cuya actividad comenzará a desarrollarse durante el ejercicio 2026. Esta actuación permitirá reforzar la estabilidad de la actividad quirúrgica y garantizar la continuidad de una prestación esencial para el hospital.

La plantilla media de trabajadores en alta en el hospital durante el año 2025 ha sido de 140,09. La diferencia entre la plantilla fija y la plantilla media anual responde a la contratación temporal necesaria para la cobertura de vacaciones, permisos retribuidos, incapacidades temporales y otras necesidades asistenciales u organizativas.

Geriatría

En el año 2025 se han producido 1.176 ingresos de Geriatría, mostrando un incremento con respecto al año 2021 (1.109). Estos ingresos generaron 16.409 estancias durante el año pasado. En relación con el pacto del Convenio Singular de 2025, se alcanzó el 98% de los ingresos previstos. En la evolución mensual del 2025, se observa una caída de ingresos en periodo estival, debido a la reducción de camas consecuente a la concentración en dos unidades de hospitalización, por el disfrute de vacaciones del personal y la imposibilidad de realizar la cobertura de estas ausencias en enfermería.

Protocolos

La incidencia de caídas en pacientes hospitalizados ha experimentado una disminución significativa, pasando del 7,16% en 2024, al 4% en 2025. La implantación de recomendaciones basadas en la evidencia, en el marco del proyecto 'Sumamos Excelencia', ha contribuido a mejorar este indicador y a reforzar la cultura de seguridad del paciente en el centro. Durante el actual ejercicio se prevé extender estas recomendaciones al resto de unidades de hospitalización, lo que permitirá consolidar los resultados obtenidos y favorecer una nueva reducción de la incidencia.

Encuestas

Desde julio de 2022 se comenzó a monitorizar entre todos los pacientes atendidos en el Hospital de Avilés la valoración sobre diversos aspectos de la atención recibida en cualquiera de las unidades clínicas: Hospitalización, Cirugía Mayor Ambulatoria, Pruebas Diagnósticas y Consultas. Al igual que en años anteriores en 2025, las personas encuestadas debían responder sobre cómo se han sentido ante los servicios prestados por el Hospital Avilés entre cinco opciones: muy triste, triste, neutral, feliz, muy feliz. Resultado: más del 90 por ciento de los encuestados valoraron su experiencia en los diferentes servicios o áreas como feliz o muy feliz.

Formación

Por otra parte, y siempre según la memoria, el Hospital de Avilés ha contribuido a la formación de medio centenar de profesionales de la sanidad. El centro, además, ya se ha postulado en diferentes ocasiones para que los estudiantes del grado de Enfermería de la Universidad Nebrija, que próximamente desembarcará en Aviés, realicen sus prácticas en el Hospital de Avilés.