Santiago García Granda, exrector y candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Gozón: "Queremos tener buen servicio de internet para atraer a nómadas digitales"

Santiago García Granda (Verdicio, 1955) afronta un nuevo reto en su prolífica carrera. El gozoniego, que llegó a ser rector de la Universidad de Oviedo durante cinco años y presidente de la Asociación Europea de Cristalografía durante seis años, se presenta como candidato de Izquierda Unida a las próximas elecciones. A las puertas de la jubilación, afronta este nuevo reto con ilusión y responsabilidad. Una de sus propuestas se centra en asegurar internet de alta calidad en todo el concejo, para conseguir "amarrar" población.

Lleva unos días confirmado como candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Gozón. ¿Qué respuesta está recibiendo por parte de la gente?

Me están felicitando muchos vecinos. Alguno incluso se sorprende, depende de la tendencia de la gente, pero en general estoy sintiendo muchísima aceptación. Me están llegando muchos mensajes de gente de fuera del concejo que me anima, incluso el actual rector, Ignacio Villaverde. Los vecinos con los que voy hablando están contentos, la verdad.

Uno de los comentarios más repetidos es que “menudo fichaje ha hecho IU”.

Gozón es un concejo pequeñito y no es fácil encontrar una persona con tanta repercusión. Hace bastante tiempo que me vienen animando a dar el paso, incluso hace cuatro años se comentó mucho por la calle, pero nunca me lo había llegado a plantear de verdad.

¿Qué ha cambiado ahora para que haya decidido dar este paso?

Mi vida va a cambiar. El 1 de septiembre paso a ser profesor emérito, por lo que tengo menos clases y más tiempo para otras cosas. Mantengo tesis y algún proyecto de investigación, pero la diferencia en cuanto a la carga de trabajo es notable. La función pública es algo que me encanta, el poder tomar decisiones y participar. Hay compañeros que, al jubilarse, optan por asesorar a empresas, pero a mí me gusta más la función pública. También me planteé hacer voluntariado.

“La función pública es algo que me encanta”

Algo a lo que ya está acostumbrado es a la exposición pública.

Nunca se sabe si esa experiencia viene bien o no. A mí me gusta tener todo bien preparado. Los nervios a la hora de hablar en público son algo que no se quita, aunque con el tiempo se atempere un poco.

¿Qué impone más respeto, unas elecciones para ser rector de la Universidad de Oviedo o para ser alcalde de Gozón?

Todavía no he experimentado lo que es ser alcalde, pero creo que es una dimensión menor, se trabaja en un entorno más familiar. En la Universidad de Oviedo la exigencia es muy alta, hay mucha gente puntera en su campo. No quiero despreciar la función de los alcaldes, pero creo que son mundos poco comparables.

¿Ya tiene en su cabeza cómo será su candidatura?

No tengo hecho el boceto aún. Sé lo que hay que hacer y qué me gustaría llevar a cabo, pero sin ningún plan concreto. Lo más importante para mí es que los vecinos del municipio tengan unos servicios del máximo nivel, unos buenos saneamientos, un buen suministro de agua y electricidad. Eso tiene que ser lo básico. Además, quiero que haya internet público en todos los sitios. Mi idea es que Gozón no solo sea atractivo por su paisaje y sus vistas, sino que podamos atraer a los nómadas digitales gracias a unos servicios de internet muy buenos. Si no queremos que se vaya la gente, hay que apostar por ello.

Internet, servicios y turismo activo

Tiene una propuesta ambiciosa.

También queremos poner en marcha cosas de turismo activo en Gozón, igual que ya existe en el Sella. Me gusta defender los intereses del concejo a todos los niveles, que podamos tener actividad industrial de calidad en nuestros polígonos. Gozón debería ser también una reserva medioambiental, la senda costera está ahora mismo muy poco cuidada. Hay miles de cosas que se pueden poner en marcha, pero para eso hacen falta recursos. Jorge Suárez, actual alcalde, se esmeró en cancelar una deuda importante que había, por eso el municipio sufrió, y ahora ya estamos en disposición de volver a endeudarnos.

Menciona ahora a Jorge Suárez, el alcalde. ¿Ha podido hablar con él?

Es muy amigo mío, fue una de las primeras personas a las que escribí cuando decidí que me iba a presentar. Su respuesta fue muy amable, me deseó suerte. Tenemos muy buena relación.

Izquierda Unida fue, en las pasadas elecciones, la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Gozón. ¿Cuáles son las claves para remontar y hacerse con el bastón de mando?

Noticias relacionadas

Las propuestas que hagamos tienen que ser creíbles, que la gente crea en el programa que presentemos. Además, la lista que formemos es importante. Son muy importantes tanto las personas como el proyecto, eso es lo que la gente valora. A veces los partidos parecen equipos de fútbol, la gente no valora lo que dicen porque es su partido. La gente vota en contra de sus intereses, por eso yo me quise mantener independiente. Mi intención era montar una plataforma, pero era casi imposible y desaprovecharía personas que ya existen y hacen una gran labor.