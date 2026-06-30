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El aparcamiento disuasorio de Peñas para 160 coches toma forma

Avance de las obras en una finca próxima al cabo Peñas. | M. V.

Avance de las obras en una finca próxima al cabo Peñas. | M. V.

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El aparcamiento disuasorio en el entorno del cabo Peñas va tomando forma. La actuación, adjudicada a la empresa Sardalla Española S. L. por un importe de 320.356,58 euros, comenzó el pasado marzo con un plazo de ejecución de tres meses. La construcción de este parking con capacidad para 160 vehículos forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Gozón, que se desarrolla con fondos europeos. El estacionamiento estará situado junto a la carretera que da acceso al faro, anexo a la última curva. El nuevo estacionamiento disuasorio continuó Heres, tendrá un control de accesos que permitirá contabilizar el número real de vehículos que acuden al Cabo Peñas. El sistema que planea incorporar el Ayuntamiento de Gozón cuenta con diversos mecanismos vinculados con el nuevo estacionamiento. Dispondrá de un parquímetro digital alimentado por energía solar con capacidad de pago multicanal y un sistema de emisión de tickets.

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