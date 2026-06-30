La Autoridad Portuaria de Avilés elevará 60 centímetros el paseo "Manuel Ponga Santamarta" para adaptarlo al cambio climático

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes la contratación de las obras de recrecido en 60 centímetros de la margen del paseo “Manuel Ponga Santamarta” en su extremo sur. El ámbito de actuación del proyecto afecta a un tramo de 200 metros entre la rampa de varada junto al pantalán cero del puerto deportivo y la pasarela de acceso al muelle de cruceros del Centro Niemeyer. Los trabajos tienen un presupuesto de licitación de 1.358.359,48 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. La previsión es que la tramitación administrativa y adjudicación de las obras se desarrollen en los próximos meses con el objetivo de iniciar las obras antes de final de año.

Una de las consecuencias de la emergencia climática es la subida del nivel del mar, que conlleva un esfuerzo inversor para adaptar las infraestructuras portuarias. Esta actuación está encuadrada en el Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de Avilés, dentro del capítulo “Adaptación de las Infraestructuras al Cambio Climático” y surge de la necesidad de dotar a este tramo del paseo de una cota superior a la alcanzada por el agua en los recurrentes episodios de mareas vivas equinocciales que, como tal, suelen producirse entre febrero y marzo y septiembre y octubre.

Recreación del paseo marítimo de Avilés una vez se ejecuten los trabajos de mejora. / APA

La cota actual del paseo en esa zona referida al cero del Puerto de Avilés es de 5,00 metros en positivo y en el proyecto se contempla una cota recrecida de 5,60 metros, con el objetivo de responder tanto a la sobreelevación del nivel del mar por el efecto del cambio climático, como al efecto de sobreelevación del nivel del agua que se produce cuando coinciden en el tiempo una marea viva equinoccial y una borrasca profunda con muy bajas presiones. Este fenómeno se produce cada año en febrero/marzo y septiembre/octubre, momentos en que se registran las mareas más altas.

De manera complementaria, el Puerto de Avilés llevará a cabo una renovación estética integral de este espacio urbano, que es uno de los principales accesos peatonales desde la ciudad de Avilés al Centro Niemeyer. Así, el proyecto plantea la creación de una explanada principal con pavimentos que combinan la piedra natural y el composite, que simula la madera de los pantalanes.

Incluye también nuevo mobiliario urbano y la instalación de iluminación decorativa cromática. La actuación se completa con la continuación de la barandilla de acero inoxidable existente en el resto del paseo, nuevo mobiliario de líneas modernas acordes a la imagen del Centro Niemeyer a base de módulos curvos y rectos de hormigón con iluminación indirecta, papeleras, luminarias urbanas y luminaria ornamental cromática.

Infografía del paseo marítimo de Avilés tras las obras de mejora. / APA

Además, están previstos varios elementos arquitectónicos y paisajísticos que harán de este tramo un nuevo punto singular, atractivo para la ciudadanía y coherente con la transformación urbana de la ciudad y la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de nuevos espacios de uso preminentemente estancial y peatonal con una estética muy cuidada.

En el lado que linda con la carretera de acceso al Puerto (N-633) se instalará una pantalla visual de tubos metálicos de color blanco y altura variable formando en alzado un arco en concordancia con la arquitectura curva de Oscar Niemeyer. En los extremos de este arco se colocarán sendas piezas microperforadas en color gris que simulan la cabeza y la cola de un pez. Estos elementos minimizarán el impacto visual de la conocida como Arteria del Puerto al ocultar el muro ascendente y la bionda.

Asimismo, debido al recrecido del paseo, se elevará el pavimento del primer vano de la pasarela que cruza la ría frente al centro Niemeyer y se adaptarán los pasamanos.

Infografía del paseo marítimo de Avilés una vez finalicen las obras previstas. / APA

Aprobadas las Cuentas de 2025

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado también en su reunión de este martes el resultado económico de 2025. Las cuentas, ya formuladas, reflejan que la APA cerró 2025 con una rentabilidad del 2,66%, un resultado del ejercicio positivo de 3.493.485 euros y un importe neto de la cifra de negocio de 18.243.000 euros. Esta cifra de negocio es reflejo de un ejercicio en el que, pese incremento del 1% en las mercancías (hasta las 4.695.613 toneladas), descendieron un 9,6% los ingresos por tasas de ocupación: pasaron de 6,51 millones de euros en 2024 a 5,88 en 2025.

Por su parte, la citada rentabilidad anual de la Autoridad Portuaria de Avilés en términos agregados en 2025 (2,66%) se mantiene por encima del objetivo de rentabilidad anual establecido en el 2,5% para el conjunto del sistema portuario español. Los resultados de las cuentas anuales de 2025 permiten al Puerto de Avilés mantener su capacidad económica para acometer tanto sus planes de inversión como sus gastos de explotación; y cuenta, además, con deuda cero y, por tanto, capacidad de endeudamiento intacta para ello.