La Bienal Climática de Avilés analiza esta primera quincena de julio el urbanismo, la historia industrial y la sostenibilidad urbana

Avilés acoge esta primera quincena de julio una serie de iniciativas con motivo de Bienal Climática. Entre otros temas, la Bienal pone sobre la mesa asuntos de calado como es el caso del urbanismo, la historia industrial y su futuro además de la sostenibilidad urbana y lo hará con talleres creativos, análisis, mesas redondas, charlas sobre Patrimonio y exposiciones como la prevista sobre la historia de los combustibles fósiles.

Una de las actividades ya está en marcha y se centra en un recorrido en barco por la ría de Avilés que explora la evolución del estuario, desde sus marismas preindustriales hasta su configuración actual como puerto industrial y pesquero. Esta guía cultural que aporta la bienal climática continuará este jueves con el taller "Eco-ficciones" en la Factoría Cultural y coordinado por la creadora Andrea Molina, que invita al público a imaginar futuros posibles para su territorio mediante relatos especulativos, escritura breve, poesía, dibujo, collage, audio y vídeo y ahondar en los impactos socioculturales y las nuevas energías como el hidrógeno verde. El sábado 4, la cita se traslada a Llaranes, donde el historiador Rubén Domínguexz analizará el urbanismo paternalismo de los cincuenta y setenta y su peso en el crecimiento urbano de la ciudad.

El lunes 6 de julio, el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) acogerá la inauguración de “¡Aquí hay petróleo!”, que muestra la historia cultural de los combustibles fósiles en España y su influencia en los imaginarios de poder colectivos.

El parque Ferrera asumirá el rol de ágora pública el martes 7 de julio con un debate sobre urbanismo. Sobre la mesa están los planes de recuperación y resiliencia urbana con ponentes de los ayuntamientos de Zamora, Gijón y Avilés, que disertarán después sobre los beneficios de la renaturalización en la salud de la infancia y los entornos educativos urbanos. Ese mismo día por la noche, la Factoría Cultural recibirá la obra transdisciplinar de artes vivas “Cuerpo de calle”, dirigida por Sonia Pérez Olmedillo, que explora la sostenibilidad urbana desde el plano sensorial.

El jueves 9 de julio se convertirá en la jornada central de reflexión socioeconómica. Por la mañana, el parque Ferrera acogerá el debate “El futuro de la industria”, donde la alcaldesa Mariví Monteserín conversará con representantes del Ministerio de Industria y directivos de empresas como ArcelorMittal, Aleastur, Asturfeito y Saint-Gobain, como antesala del IX Congreso Nacional de Industria. Por la tarde, el foco se pondrá en la mesa sobre “Mujer, talento y futuro de la industria”, visibilizando la diversidad en los puestos estratégicos de las transiciones energéticas.

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La programación cerrará su primera fase con un laboratorio ciudadano cooperativo entre Avilés y Ponferrada (Museo Nacional de la Energía) y la ruta histórica por la arquitectura cotidiana de la ciudad guiada por David Alonso el viernes 10 de julio.