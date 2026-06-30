Circo, magia y humor para comenzar el verano en familia en Avilés

«Hay cinco compañías que no han estado nunca en Avilés. Algunas de ellas han rodado por más de 30 festivales en Europa, en América... Tenemos desde números aéreos de acrobacias hasta magia, pasando por malabares, clown, títeres... Creo que es el festival más completo que hemos tenido porque toca todas las disciplinas". Habla Manuel Díaz, responsable de Abierto Asturias a la sazón, organizador del festival AstuRisas, ese encuentro familiar que llena cada julio la plaza de España con diversión. La edición de este año se desarrollará cuatro días y el primero será este jueves día 2 a partir de las 17.00 horas con "Balagán Circus", el primero de una quincena de espectáculos a cargo de ocho compañías con representación brasileña, uruguaya y argentina.

"Mr. Tacho" es uno de clásicos de este encuentro anual. Y este verano volverá a hacer de las suyas en la plaza de España. "Lo que hace esta ciudad es que la gente salga a la calle a ver espectáculos y transmitirle eso a los niños, lo que es el circo, el circo que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad", señala el artista argentino que actuará el viernes a partir de las 21.00 y el domingo a partir de las 19.00 horas. "La verdad que Avilés es una ciudad que agradecemos con el alma", añadió.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, invitó a toda la familia a disfrutar de estos espectáculos gratuitos. "Avilés comienza el verano con AstuRisas y con la mirada puesta en los más pequeños", apunta la edil durante la presentación de esta cita con el buen humor que cumple este julio sus primeras veintidós ediciones.

La primera jornada comenzará con "Balagán Circus" presentarán su espectáculo “Excéntricos” que mezcla "amor, sorpresa, comedia y circo para llevar el disfrute a públicos de todas las edades". Le seguirá a las 18.00 horas, "Mago Kreston" que entremezcla magia, humor y un caos perfectamente controlado y cargado de sorpresas. Pablo Picallo cogerá el testigo una hora más tarde. Picallo es un clásico del AstuRisas y en esta ocasión hará malabares, circo y magia y también con mucho humor. Zorro Gallego cerrará la primera jornada con su espectáculo de títeres “Fenómenos Ambulantes”.

El viernes le tocará salir a escena a Circo Eguap y su show "Al Tacho" que intercala equilibrios a varios metros de altura, entre otros asuntos, con la complicidad del público. Actuarán a partir de las 18.00 horas en la plaza de España. "Dr. Cerebro" jugará a continuación con su combinación de equilibrios, humor, circo, clown e improvisación para luego dar paso a "Circo cristal", que presentará dsu espectáculo “Tutú" que juega con el clown, la danza y el circo. Para cerrar la segunda jornada, "Mr Tacho", el clown.

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Las actuaciones del sábado y el domingo comenzarán a las 18.00 horas. El sábado abrirá Pablo Picallo, le seguirá "Mago Kreston" y cerrará "Balagán Circus" mientras que el domingo habrá cuatro actuaciones, como en la jornada inaugural. La última cita con el AstuRisas contará con los espectáculos de "Circo Cristal", "Mr. Tacho", "Circo Eguap" y "Dr. Cerebro".