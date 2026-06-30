Corvera incorpora un vehículo patrulla para reforzar los medios materiales de la Policía

El Ayuntamiento de Corvera ha incorporado un nuevo vehículo patrulla para la Policía Local dentro de su estrategia de mejora continua de los medios materiales y humanos destinados a la seguridad ciudadana y la atención a la ciudadanía. La incorporación se realiza mediante un contrato de renting con una inversión de 56.600 euros, que permitirá disponer de un vehículo completamente equipado para el servicio policial y adaptado a las necesidades operativas actuales.

Esta incorporación forma parte del proceso de modernización que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años para seguir fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Local. Actualmente, la Policía Local de Corvera dispone de 21 efectivos —18 agentes distribuidos en tres turnos, 2 efectivos de oficina y un auxiliar administrativo—, constituyendo la mayor dotación de personal del cuerpo hasta la fecha. A ello se suma una red de 65 cámaras de tráfico y seguridad ciudadana, un parque móvil compuesto por cinco vehículos policiales, medios tecnológicos para la gestión policial y nuevas herramientas de apoyo operativo como dispositivos de grabación unipersonal y con pistola "taser".

"Seguimos cumpliendo el compromiso de dotar a la Policía Local de los recursos necesarios para prestar un servicio cada vez más eficaz, moderno y cercano. Nunca antes habíamos contado con tantos medios humanos y técnicos al servicio de la seguridad en nuestro concejo y esta nueva incorporación supone un paso más en esa línea de trabajo", destacó Iván Fernández, alcalde de Corvera.

El regidor añadió que "invertir en Policía Local es invertir en seguridad, prevención y capacidad de respuesta ante las necesidades diarias de vecinos y vecinas. Queremos que nuestros profesionales dispongan de herramientas adecuadas para desarrollar su labor en las mejores condiciones".

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Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la renovación progresiva de medios y en la consolidación de un modelo de seguridad pública apoyado tanto en la presencia policial como en la incorporación de tecnología y equipamientos adaptados a las necesidades actuales del municipio.