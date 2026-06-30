Ecologistas en Acción concede dos "banderas negras" a Asturias por Maqua y la contaminación de Bañugues

Ecologistas en Acción presentó este martes en Avilés, en el palacio de Valdecarzana, su informe "Banderas Negras", en el que recoge los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas españolas. La elección de Avilés como escenario de la presentación no fue casual, sino que responde a "la mala gestión de la restauración de las marismas de Maqua, uno de los casos más destacados de degradación ambiental recogidos en esta edición" de 2026.

La otra bandera negra concedida en Asturias, en este caso por contaminación, recae sobre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por "demorar en el tiempo las medidas que evitarían la contaminación de la playa de Bañugues (Gozón)", una situación que la organización atribuye a la ausencia de un sistema de saneamiento adecuado.

El informe también hace referencia a la remodelación del bar de Peñas. "Se ha procedido a aumentar de forma muy significativa un edificio que no debería haberse podido más que acondicionar o, idealmente, debería haber sido trasladado a una zona fuera del dominio público marítimo-terrestre", recoge el documento.

En total, la organización ha otorgado 48 banderas negras, dos por cada provincia o ciudad autónoma. Como novedad respecto a ediciones anteriores, el informe pone el acento en las soluciones. En el caso de Maqua, propone revertir el proceso de desecación que afectó a los terrenos colindantes con la charca de Zeluán, incluida en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Cabo Busto-Luanco, con el objetivo de recuperar su condición original de marisma intermareal. Se trata, subraya el colectivo, de un espacio de elevado valor ecológico, especialmente desde el punto de vista ornitológico.La iniciativa de restauración cuenta con un amplio respaldo del movimiento ecologista y de las asociaciones vecinales del Principado, algunas de las cuales asistieron este martes a la presentación del informe en Avilés.

En el acto participaron Cecilia del Castillo Moro y Lucas Barrero, portavoces de Ecologistas en Acción, y Vanessa Amessa Martín, de Ecoloxistes n'Aición d'Asturies. Esta última se refirió, al abordar la falta de saneamiento en Bañugues, a la situación de la depuradora de Maqua y denunció la ausencia de un calendario para culminar su restauración. Sobre la playa gozoniega aseguró que los problemas "son recurrentes".

Entre las medidas que plantea el colectivo figuran la ejecución de las obras de saneamiento en Bañugues, la conducción de las aguas residuales a una depuradora, la reforma urgente de la depuradora de Maqua y un mayor compromiso de las administraciones para corregir el déficit de depuración de aguas residuales que afecta a distintos puntos de la costa asturiana.

Asimismo, para las marismas de Maqua propone que la Demarcación de Costas presente un calendario y un presupuesto para acometer su restauración integral y que esta se ejecute en el menor plazo posible. En la misma línea, el informe plantea restaurar la marisma de Lamiako, en Bizkaia, para recuperar el antiguo humedal intermareal de la ría del Nervión, y el humedal de Motondo, en Gipuzkoa, con el fin de recuperar su régimen hidrológico natural y eliminar las especies invasoras.

A nivel estatal, Ecologistas en Acción identifica como problemas recurrentes la regresión de las playas, la destrucción de humedales y sistemas dunares, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la vulnerabilidad frente a temporales e inundaciones.