Emilio Vidal tomará este miércoles las riendas de la Ucayc como nuevo presidente

El empresario local Emilio Vidal será proclamado formalmente este miércoles, 1 de julio, como nuevo presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) para los próximos cuatro años. El nombramiento se hará efectivo durante la asamblea general extraordinaria de la entidad, que se celebrará a las 20.00 horas en las instalaciones del hotel Don Pedro, con este asunto como único punto del orden del día. La candidatura encabezada por Vidal ha sido la única en cumplir todos los requisitos exigidos por los estatutos de la Ucayc para optar a la presidencia. El nuevo equipo llega a la cúpula directiva con un respaldo de 128 empresas asociadas, lo que representa el 25 % del censo con derecho a voto.

En este nuevo proyecto, Emilio Vidal estará acompañado por un comité ejecutivo formado por una nutrida representación del tejido comercial y hostelero de la comarca. La vicepresidencia primera recaerá sobre David Franqueira, que coordinará el área de Promoción de Ciudad y Hostelería. La vicepresidencia segunda y la coordinación del área de Promoción de Ciudad, Comercio y Cultura será para Angélica García, mientras que Julio Álvarez, del hotel Don Pedro, asumirá la tesorería de la asociación.

El equipo directivo se completa con cinco vocales encargados de áreas estratégicas para el sector. César Salgado se hará cargo de la Promoción Comercial del Centro Histórico; Alicia Carreño, de coordinará la Promoción de Zonas Comerciales de Barrios; y Carlos Rubín asumirá la Coordinación Territorial e Institucional. A ellos se suman Rafael Bonilla como responsable de la Promoción de Gastronomía y Restaurantes; y Fiora Corona que estará al frente de la Transformación Digital.

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El acto de proclamación de este miércoles se perfila como un importante punto de encuentro para la sociedad local. La Ucayc ha confirmado la asistencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el alcalde de Illas, Alberto Tirador, además de diversos concejales de los municipios de la comarca, entre otras autoridades y representantes del ámbito sindical y vecinal. La Unión de comerciantes también cursó invitación al acto a los expresidentes de la entidad. Con su nombramiento, Emilio Vidal se convertirá en el décimo presidente en los 48 años de historia de UCAYC, tomando el testigo de una lista de dirigentes formada por Domingo Huerta, Francisco Menéndez, Julio Rodríguez de la Torre, Julián Rus, Ramón Arbesú, Faustino Álvarez, Daniel Quirós, Tomás Santos y el saliente José Manuel García “Roxín”.