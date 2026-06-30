Fallece Takashi Aiko, exprofesor de violín del conservatorio de Avilés
"Taka" llegó a Avilés a primeros de los ochenta e impartió clases de violín y música de cámara
Takashi Aiko ha fallecido. El profesor japonés que pasó décadas en Avilés enseñando violín en el conservatorio municipal Julián Orbón murió el pasado día 18 de junio. Sus últimos años los pasó en la localidad valenciana de Catarroja, a la que se había desplazado con una hija.
"Taka", como le conocían sus alumnos en Avilés, fue docente de violín y también de música de cámara y con el paso del tiempo se convirtió en un referente que marcó a varias generaciones de músicos de la ciudad, no solo a los violinistas.
Llegó a Avilés a primeros de los años ochenta. Antes había tocado en la orquesta de Valladolid. Pronto comenzó a impartir clases en el conservatorio cuando estaba ubicado en la calle Julia de la Riva y José María Martínez era su director. Una de las virtudes de Aiko era coordinar el trabajo en equipo, que sus alumnos reconocían.
Takashi Aiko se jubiló por enfermedad y antes de viajar a la Comunidad Valenciana donde vivió sus últimos años, pasó una temporada viviendo en Luanco.
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