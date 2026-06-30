¿Quién es el guitarrista asturiano que hará abuela por primera vez a Lydia Bosch? El avilesino y la influencer Andrea Molina llevan diez años juntos

Lydia Bosch no puede ocultar su alegría. Será abuela por primera vez a finales de este año. Su hija influencer Andrea Molina espera un hijo junto al músico asturiano Juan Fernández Castaño. Él es avilesino y es el guitarrista de la banda "Marlon", que lidera el también asturiano Adri Roma, vocalista y pareja de la actriz Ana Fernández ("Los protegidos" o "Las chicas del cable").

"Andrea y Juan son dos personas muy sensibles, muy cuidadosas", aseguró Lydia este martes en el programa "Y ahora Sonsoles", a donde acudió a presentar su nuevo proyecto teatral: "Fedra". Durante la entrevista fue preguntada inevitablemente por su futuro como abuela y ahí la actriz no pudo contener las lágrimas de emoción. "Verla feliz, este es el mayor premio que una persona puede tener hacia la gente que quiere, y como madre tengo la suerte de tener los tres hijos mas maravillosos del mundo. Andrea es maravillosa", recalcó, sin poder contener la emoción.

La relación entre "Juanín", como así lo llaman cariñosamente", y Andrea Molina empezó hace ya diez años. Cuando "Marlon", esa banda de pop rock que nació en Salinas al calor de Juan Luis Suárez, ex integrante de "El Sueño de Morfeo", empezaba a despuntar a nivel nacional. El avilesino Juan Fernández Castaño es, de hecho, el único jhunto a Adri Roma que sigue en el grupo musical desde sus inicios, con sus altos y sus bajos. Famosos son sus temas "De Perreo" o "Olvidé Olvidarte".

El pasado mes de abril, Marlon sacó su último disco: "Hipersensible". Los asturianos decidieron crear el proyecto musical en una casa en Francia para reconectar con ellos mismos. "Hipersensible" es mucho más que una palabra, es el corazón de la nueva era de la banda. Marlon muestra su lado más humano y parte de su alma. Para ellos, el término define tener la "percepción en modo alto", permitiendo que las letras y melodías nazcan de una honestidad totalmente cruda y sincera. Sus influencias musicales derivan en un estilo rock que recuerda al que sonaba en los 80, como Los Ronaldos, Hombres G y Los Rodríguez.

"Me veo de abuela, me encantan los niños y un niño en una familia es lo que mejor que puede haber, estoy feliz porque mi madre, que hace 99 años en diciembre, va a ser una bisabuela estupenda", manifestó, feliz, Lydia Bosch.