Media Markt abre sus puertas en pleno centro de Avilés: "Esto va a dinamizar la zona"

“A la zona le va a venir muy bien, es uno de los ejes comerciales de la ciudad. Toda tienda nueva añade dinamismo”. Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, festejó el desembarco de MediaMarkt en pleno centro de la ciudad. La compañía alemana ha elegido Avilés para una experiencia piloto con la que quiere acercar lo máximo posible a sus clientes los productos para el hogar. El local está situado en la calle José Cueto y cuenta con 350 metros cuadrados de superficie.

“Espero que sea una experiencia muy positiva. Las ciudades necesitamos comercios y que las grandes cadenas apuesten por el comercio de proximidad es bueno. El consumidor necesita asesoramiento, ver cómo es una lavadora o un electrodoméstico, y para eso se necesita un comercio así. Espero que esta experiencia piloto funcione porque somos una ciudad de innovación y esto no deja de serlo”, señaló la regidora, que destacó el regreso de grandes marcas al centro de la ciudad. “Las grandes marcas inteligentes van a apostar por esto. Las formas de consumir evolucionan y, por lo que he visto, la gente está dejando de ir a grandes superficies, quieren comercios en su ciudad”, subrayó.

MediaMarkt estrena un formato pionero en Avilés

Julio González, director regional para la zona norte de MediaMarkt España, indicó que “con esta apertura en el centro de Avilés presentamos un formato de tienda pionero en MediaMarkt que acerca la tecnología a las personas a través de una oferta especializada en productos para el hogar”. “La llegada de MediaMarkt al centro de la ciudad refleja nuestra voluntad de reforzar nuestra presencia en territorios con gran dinamismo y potencial. Este nuevo espacio representa, además, nuestra evolución hacia un modelo centrado en la experiencia de cliente”, afirmó.

MediaMarkt Avilés abre sus puertas con un modelo innovador diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil, cercana y omnicanal, adaptada a las necesidades de los consumidores. La tienda contará con un surtido físico de cerca de 500 referencias, de las cuales el 60% son electrodomésticos de gran tamaño de cocina y hogar. Esta oferta se complementará con categorías de limpieza del hogar, televisores, climatización estacional, smartphones, tabletas y cuidado personal. Además, gracias al modelo omnicanal, los avilesinos podrán acceder a las más de 9.000 referencias del catálogo de MediaMarkt.

La cadena alemana refuerza su presencia en Asturias

La llegada de MediaMarkt supone un nuevo paso en la expansión de la compañía en Asturias, después de reforzar su presencia en Gijón el pasado verano. En las últimas semanas, los trabajos de acondicionamiento del local se han acelerado, con la instalación de la imagen corporativa exterior y la adecuación del interior para albergar la nueva oferta comercial de la cadena alemana.

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Fundada en Alemania en 1979 y perteneciente al grupo MediaMarktSaturn, la empresa está considerada una de las mayores cadenas europeas de distribución de electrónica de consumo, informática, electrodomésticos y tecnología. Con más de 1.000 establecimientos en distintos países europeos, combina la venta física con el comercio electrónico y suma ahora Avilés a su red de puntos de venta en España.