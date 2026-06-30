Medio Rural destina casi 400.000 euros a un nuevo equipo para mejorar la varada y botadura de las embarcaciones en La Arena

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado, con un presupuesto de 399.300 euros, el suministro de un carro de varada autopropulsado para el puerto pesquero de La Arena, en el concejo de Soto del Barco. El director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, detalló esta cuestión durante su visita a la Cofradía de Pescadores San Juan Bautista de esta localidad costera y ante el patrón mayor de la cofradía arenesca, Marino Díaz y la teniente de alcalde de Soto del Barco, Maríán Flórez.

La actuación permitirá modernizar uno de los principales equipos destinados al mantenimiento de las embarcaciones, y mejorará las operaciones de varada, botadura y traslado dentro del recinto portuario. También incrementará la seguridad durante las maniobras, facilitará las labores de mantenimiento de la flota y contribuirá a prestar un servicio más ágil y eficiente a los profesionales del sector pesquero. El equipo dispondrá de un sistema de elevación mediante eslingas y una capacidad mínima de carga de 40 toneladas, lo que permitirá atender tanto a embarcaciones que operan habitualmente en el puerto como a otras de mayores dimensiones.

El carro de varada estará específicamente diseñado para trabajar en ambientes marinos, por lo que incorporará sistemas de protección frente a la corrosión, radiomando para el control de maniobras, tracción y dirección hidráulicas y todos los dispositivos de seguridad exigidos por la normativa vigente.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de julio. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la formalización del contrato.

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Según destacó Enrique Plaza, director general de Pesca, esta actuación muestra el compromiso del Gobierno de Asturias con la modernización de las infraestructuras pesqueras y portuarias y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales. "Además, ayuda a reforzar la competitividad de la actividad pesquera, un compromiso recogido en el Pacto por el Medio Rural, firmado en febrero", añadió.