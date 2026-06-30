Monteserín defiende el contrato del derribo de las viejas Baterías de Avilés que investigan por amaño en la trama de Leire Díez: "Es impecable"

“Siempre es preocupante que ocurran este tipo de cosas, pero nosotros tenemos una apuesta clara por Baterías. Vamos a pelear por ello y vamos a sacarlo adelante, desde la ciudad y con la ayuda del puerto. Seguramente este tema, al cocer, encogerá mucho, aunque ahora parece que sea muy espectacular”. Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, se quiso pronunciar sobre el caso Erri Berri, la sociedad a la que se encargó el derribo de Baterías —ahora investigado por la UCO— y, luego, por decisión del Ayuntamiento, la demolición de los edificios que cubrían la antigua muralla medieval de Avilés. La obra avilesina es una de las operaciones que está entre los amaños de la trama de Leire Díez con 25 directivos imputados.

“Creo que muchas cosas de las que se investigan tendrán explicaciones lógicas y las que no las tengan serán penalizadas, como no puede ser de otra manera”, afirma la alcaldesa, que prefiere centrarse en que esos terrenos “tengan vida, industria y generen desarrollo económico para la ciudad, la comarca y para Asturias”. Sobre el contrato con Erri Berri para la demolición de las antiguas baterías, Monteserín subraya que fue un contrato “absolutamente normal, como ocurre en otras muchas administraciones que tienen contratos con dicha empresa”.

Monteserín defiende el contrato con Erri Berri

“Los contratos se desarrollan conforme a unas normas y a unos pliegos, además de que debe haber unos informes técnicos que los justifiquen. El contrato de Avilés con Erri Berri, al igual que los de otras ciudades, es impecable. Que una empresa tenga problemas con una administración no significa que no cumpla con otras; con nosotros ha cumplido”, sentencia.

Las palabras de la alcaldesa se suman al último cruce de acusaciones entre Esther Llamazares (PP) y Manuel Campa (PSOE). El PP de Avilés sostiene que la adjudicación del contrato de la muralla siguió un patrón que recuerda a la contratación realizada por Sepides y que investiga el juez. “Como pasó con Baterías, Erri Berri presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal, la misma situación que tenemos ahora mismo con la muralla”, expuso Llamazares.

El PP ve similitudes con la contratación de Baterías

Tras un proceso de revisión, añadió, la oferta de la empresa navarra obtuvo en el concurso sobre la obra de la muralla una calificación de 13 puntos: “El límite para que fuera rechazada era de 12,5 puntos, y había otra empresa cuya oferta tenía prácticamente la máxima puntuación, que son 24 de 25 puntos”, denunció también la concejala. Y prosiguió: “A mayores se acepta la oferta temeraria de Erri Berri y a continuación hay una modificación de contrato. Pero es que no es solo esto, es que se modifica ese contrato y finalmente tampoco acaba de coincidirnos lo que se termina por pagar a Erri Berri, porque se le abonan todavía 20.000 euros más”. Con ello, según el PP, se sobrepasaría el límite máximo de la modificación, fijado en el 20%.

El socialista Campa replicó: “La señora Llamazares miente: no hay ni un solo euro sin justificar. Y continúa poniendo en duda el trabajo de los técnicos municipales”.