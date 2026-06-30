El parque de Ferrera de Avilés se somete a una ambiciosa transformación de accesibilidad

El parque de Ferrera, el pulmón verde de Avilés, se prepara para una de las transformaciones más ambiciosas de los últimos años en materia de accesibilidad. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras destinadas a mejorar de forma integral la accesibilidad y la usabilidad de sus itinerarios peatonales, que cuenta con un presupuesto de salida que asciende a los 753.698,22 euros. Esta actuación será cofinanciada con fondos europeos. Las ofertas técnicas y económicas deberán presentarse hasta el próximo lunes día 20 de julio. La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses.

La intervención responde a un análisis técnico sobre el estado actual de los paseos del parque y de su deterioro progresivo por el propio crecimiento de la naturaleza y las raíces de los árboles centenarios que han ido empujando el subsuelo, quebrando el pavimento y provocando peligrosos abombamientos y grietas en la plataforma de los caminos. Según detallan desde el Ayuntamiento, esta situación actual supone una barrera arquitectónica. De ahí que se haya decidido a intervenir en este espacio intergeneracional y frecuentado a diario por personas de avanzada edad, ciudadanos con movilidad reducida y familias que pasean con carritos de bebés. Los numerosos baches, escalones naturales y grietas imposibilitan en varios tramos el paso seguro de sillas de ruedas o andadores. Esos problemas también afectan a los accesos, como el de la calle del Marqués o el de Rivero. En ambos, la pendiente real supera el máximo permitido por ley y también serán renovados.

Para solucionar este asunto de forma respetuosa con el entorno, los técnicos municipales han diseñado una estrategia que concilia la accesibilidad con la protección paisajística. Así, se han identificado los caminos más transitados, los que conectan los cinco accesos del parque y denominándolos "itinerarios prioritarios".

El nuevo circuito peatonal accesible y adaptado se vertebrará a lo largo de seis tramos. Este itinerario unificado dispondrá de un ancho de 3,40 metros. Uno de los puntos críticos de la reforma será la rampa que conecta el estanque con el parque infantil. Actualmente, este tramo supera el 6% de pendiente recomendado por los estándares de accesibilidad, por lo que las máquinas excavarán y nivelarán el terreno para suavizar la cuesta por debajo de ese umbral. En el parque infantil, se acometerá una mejora del suelo con piedra natural que elimine tropezones.

Los bancos del parque serán renovados y habrá una zona de descanso cada cincuenta metros. Serán retirados diez bancos de madera y piedra deteriorados para colocar diez nuevas unidades, a las que se sumarán otros diez bancos adicionales de estreno. Los 100 metros de barandilla que bordean el estanque, deteriorados por la humedad, serán sustituidos. En cuanto al descanso, se retirarán diez bancos de madera y piedra muy deteriorados para colocar diez nuevas unidades, a las que se sumarán otros diez bancos adicionales de estreno. El diseño de estos nuevos elementos respetará fielmente la estética tradicional del parque.

Noticias relacionadas

La actuación conllevará una renovación total de la señalización para facilitar la orientación. Serán instalados once nuevos carteles informativos: cinco se ubicarán en los accesos para dar la bienvenida e indicar el inicio del itinerario accesible, mientras que los seis restantes se colocarán en las encrucijadas y bifurcaciones para informar con precisión sobre las distancias y los servicios cercanos. Por último, la obra civil atajará los problemas de humedades mediante la instalación de un nuevo sistema de drenaje de aguas pluviales con canaletas paralelas a los caminos y una completa renovación de los desagües y rejillas en el área de juegos infantiles.