La explanada de la fuente de los Cuatro Caños se quedó pequeña para acoger a los cientos de feligreses que, como manda la tradición, acudieron a la capilla de San Pedro para cerrar las fiestas de la calle de Rivero de Avilés.

San Pedro recorre Rivero entre una marea de jóvenes cofrades

La carismática vía avilesina acogió tres días de actuaciones musicales, mercadillo artesano y actividades para niños a los que puso colofón ayer con una multitudinaria homilía que predicó José Juan Hernández Déniz, párroco de San Nicolás, acompañado del arcipreste, David Cuenca, y el rector del templo de San Antonio, Luis López Menéndez.

San Pedro recorre Rivero entre una marea de jóvenes cofrades

La misa de campaña la siguieron decenas de personas, unas, las menos, en sillas colocadas para la ocasión delante de la capilla; otros, la mayoría, a pie firme. Luego se celebró la procesión de San Pedro acompañada por la banda de tambores de la cofradía del santo. Primero fue San Pedro hacia la avenida de Cervantes, luego regresó hacia El Parche. Y siempre acompañado por numerosos fieles que inmortalizaron el momento con sus teléfonos móviles. Además, el pintoresco momento fue inmortalizado por algunos turistas que no dejaron pasar la ocasión para llevarse instantáneas de la procesión.

Eso sí, durante todo el día la organización estuvo mirando al cielo, temiendo que la lluvia que acompañó durante varios ratos la jornada estropease la procesión. "Es un momento muy guapo, el cierre ideal para estos días de buen ambiente en el barrio", señaló Esperanza González, vecina de la calle que destacó la cantidad de jóvenes que acompañaron al santo durante su paseo por el centro de la ciudad.

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"Da gusto ver que el relevo generacional parece asegurado", apuntó. Así, Rivero cerró unos días en los que el barrio se llenó de música, diferentes puestos en los que encontrar de todo y un gran ambiente.