Vox exige explicaciones al gobierno de Avilés por la operación de las baterías de coque tras la investigación judicial

Vox exige al gobierno de Avilés explicaciones por la operación planteada sobre los terrenos de las antiguas baterías de coque, tras conocerse la investigación judicial que afecta a la adjudicación del contrato de demolición de esas instalaciones. “Ahora la UCO está sacando a la luz lo que desde Vox advertimos hace semanas”, asegura Gonzalo Centeno, diputado, que recordó que su formación fue la primera en denunciar públicamente, el pasado mes de mayo, las sospechas sobre la adjudicación del derribo de las baterías.

Centeno advirtió de que la evolución de los acontecimientos hace temer que la operación urbanística pueda dar un giro para trasladar ahora la responsabilidad al Puerto de Avilés. “Mucho nos tememos que se pretende resolver esta operación quitándosela a SEPIDES para trasladársela al Puerto de Avilés. Lo que vemos es un cambio de manos que genera todavía más dudas sobre el futuro de estos terrenos”, afirma el diputado, que cuestiona la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para afrontar una operación de estas dimensiones, recordando que, además del precio de adquisición, habría que asumir los costes de descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos. “¿De dónde va a sacar el dinero el Puerto de Avilés para afrontar una operación que supera ampliamente su capacidad económica? Los avilesinos tienen derecho a saber quién va a pagar esta factura”, subrayó.

Vox cuestiona la capacidad económica del Puerto

Por su parte, Arancha Martínez, portavoz del partido a nivel local, denuncia el “silencio cómplice” del gobierno municipal socialista, al que reprocha no haber pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial. “Si el gobierno municipal está tan escandalizado con los presuntos casos de corrupción, debería empezar exigiendo responsabilidades dentro de su propia formación política”, señaló la avilesina, que critica el cambio radical experimentado por el proyecto inicialmente presentado para esos terrenos. “Se prometió una gran parcela industrial destinada a atraer empresas, inversión y empleo para Avilés. Sin embargo, ahora nos encontramos con que el presidente de la Autoridad Portuaria pretende adquirir la totalidad de los terrenos para un proyecto del que nadie conoce sus verdaderos objetivos”, indicó.

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Martínez advirtió de que la operación puede comprometer seriamente la situación financiera de la Autoridad Portuaria y reclamó que se expliquen públicamente tanto el coste real del proyecto como el origen de los recursos con los que se pretende financiar. Además, ambos piden transparencia absoluta sobre el futuro de las antiguas baterías de coque. “No vamos a permitir que unos terrenos estratégicos para el futuro industrial de Avilés acaben convertidos en el escenario de una operación opaca sufragada con dinero público. Los avilesinos no pueden acabar pagando las consecuencias de una gestión opaca mientras otros se benefician de operaciones bajo sospecha”, sentenciaron.