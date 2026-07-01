Accidente de tráfico en la variante de Avilés: dos coches volcados provocan grandes retenciones en la autopista

Accidente en la variante de Avilés a su paso por Corvera. Un vehículo volcó en la autopista A-8, sentido Galicia, tras el siniestro entre dos coches en una colisión por alcance. La vía estuvo cerrada al tráfico durante más de media hora para auxiliar a los afectados. Al lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico, ambulancias y efectivos de Bomberos del parque de Avilés. No hay que lamentar heridos, aunque las dos personas implicadas, un hombre y una mujer, fueron derivadas al hospital para realizarles un chequeo médico.

Todo ocurrió a las 17.15 horas. En ese momento, en el kilómetro 408 de la autopista A-8 por Corvera, en sentido Galicia, se produjo una colisión entre dos vehículos, provocando que uno de ellos acabase volcando. La calzada permaneció cerrada al tráfico hasta las 18.00 horas, cuando se abrió uno de los carriles. Las retenciones llegaron hasta el kilómetro 405, con cientos de coches afectados por el corte de tráfico. Al lugar se desplazaron cuatro patrullas de los destacamentos de Tráfico de Gijón, Luarca y Oviedo, y se hará cargo de la investigación un equipo UNIS del Sector de Tráfico de Asturias.

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Retenciones de varios kilómetros en la A-8

Al llegar los servicios de emergencias a la zona se encontraron con los dos afectados, un hombre y una mujer, fuera de sus vehículos, a pesar de que, durante los primeros momentos, se pensaba que estaban atrapados. Ambos fueron derivados al hospital para comprobar su estado de salud, aunque todo hace indicar que no han sufrido lesiones de consideración a causa del accidente.