Art Street regresa este verano a Palacio Valdés con animación musical

Avilés vuelve un verano más a acoger el "Veranín de ART Street 2026". Esta iniciativa cultural transforma la propia calle Palacio Valdés en todo un espacio abierto de arte, música y participación de los ciudadanos desde su relanzamiento tras la pandemia.

La nueva edición de arte callejero arranca este mismo jueves a las 20.00 horas de la mano de la violinista ucraniana Ana Cora. Entre sus éxitos destaca su experiencia en teatros, orquestas de su país, grandes escenarios en China y cruceros internacionales por todo el mundo. No obstante, tras toda esta trayectoria, llega a las calles avilesinas para mostrar su talento y sus años de aprendizaje por todo el planeta.

La violinista no es la única artista que asistirá a esta edición. Al día siguiente, también estará el grupo "Traficantes de sueños": la banda afincada en Asturias está formada por el percusionista y cantante cubano Florencio Silvera, el pianista Richi Fuentes, el bajista Fernando Cima y el guitarrista Alex G. Marcos. Todos ellos se dedican a hacer versiones de distintas clases de música orientada a ritmos de reggae y a la participación del público.

Y, para concluir con esta variada semana musical, el festival callejero cerrará el sábado 4 con la banda de rock, "Los Brazos". Este trío vizcaíno capitaneado por Guillermo Gutiérez Goiria, "William", se convierte en una de las bandas más activas del rock a nivel peninsular. William, además de ser cantante, también ha contribuido en otros ámbitos musicales como puede ser en producciones, escribiendo, ofreciendo charlas o también como locutor de radio. Gracias a todo esto ha conseguido reunir un repertorio de clásicos que expone en sus diferentes conciertos donde canta historias y canciones de todas las épocas.

Todos estos eventos se realizarán durante la semana en la céntrica calle Palacio Valdés. El método de acceso es la taquilla inversa; es decir, tras el espectáculo cada uno aporta la cantidad de dinero que considere necesaria. "Esperamos que esta semana, las calles de Avilés se llenen de gente para disfrutar de grandes artistas que traen el ritmo con ellos", afirman los organizadores.