Avilés acoge la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, centrada en el futuro del empleo, el sector de los cuidados y la IA

El Centro Niemeyer de Avilés acoge a partir de este jueves la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, un encuentro clave para el presente y el futuro del empleo en la región. La jornada será inaugurada y presidida de forma íntegra por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este foro internacional forma parte de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Madrid. Su gran objetivo es abordar de manera transversal desafíos como el futuro del trabajo, la regulación de la inteligencia artificial y la dignificación del sector de los cuidados en Iberoamérica.

Como antesala al evento, el Ayuntamiento de Avilés ofrecerá una recepción oficial a las altas autoridades participantes tanto de esta cita laboral como de la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo. El acto institucional contará con la presencia destacada de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Asimismo, acudirán representantes de las delegaciones internacionales de Andorra, República Dominicana, Honduras y Panamá.

La cumbre en Avilés congregará a representantes públicos de todos los países iberoamericanos y a miembros de organismos internacionales con el propósito de coordinar políticas públicas, compartir buenas prácticas y trazar estrategias conjuntas entre regiones. España asume el papel de anfitriona de esta Reunión Ministerial para debatir sobre las herramientas estratégicas del mercado laboral, estructurando la jornada en dos grandes sesiones de mañana y tarde mediante mesas de trabajo especializadas.

Ejes estratégicos y mesas de trabajo en el Centro Niemeyer

El primer eje de debate se centrará en el Trabajo decente en el sector de los cuidados, un ámbito fundamental para la sostenibilidad de la vida, el bienestar colectivo y el desarrollo económico inclusivo. Ante la creciente demanda de profesionales, la persistencia de la informalidad laboral, la precariedad y la histórica invisibilización del trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, la mesa buscará responder a preguntas clave: ¿qué políticas públicas pueden implementarse frente a este escenario? y ¿qué medidas son más eficaces para reducir la precariedad y avanzar hacia un empleo de calidad?

El segundo eje temático abordará el Uso de la IA y la gestión algorítmica del trabajo, analizando el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la realidad laboral actual. Aunque la digitalización avanzada y las nuevas tecnologías transforman la organización del trabajo generando beneficios potenciales, también plantean riesgos significativos para los derechos laborales y la calidad del empleo. Las delegaciones internacionales reflexionarán sobre estos desafíos comunes y explorarán medidas regulatorias para aprovechar las ventajas tecnológicas minimizando los riesgos en las relaciones laborales.

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Esta conferencia reafirma la importancia del espacio iberoamericano como una plataforma de cooperación internacional para transformar retos en oportunidades. Desde Avilés, una ciudad con una profunda tradición industrial y laboral, se trabajará firmemente para proyectar una región más inclusiva, más igualitaria y mejor preparada para el futuro del trabajo.