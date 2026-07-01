Come cuatro cogollos de marihuana, empuja a un agente, huye y cae en un maizal: dos detenidos en una de las fiestas de prao más grandes de Asturias

Se comió cuatro cogollos de marihuana que guardaba en el pantalón, empujó a un agente para escapar y, en la huida, tropezó en un maizal y acabó detenido. La Guardia Civil desplegó, en las fiestas de Antromero, un dispositivo para mantener el orden público, prevenir la comisión de hechos delictivos y evitar el consumo de drogas. El operativo acabó con dos detenidos: uno por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad y otro por un delito contra la salud pública.

A las 00.20 horas del 28 de junio, los agentes identificaron a un hombre de 24 años y vecino de Castrillón al que realizaron un cacheo, localizando en el bolsillo izquierdo del pantalón cuatro cogollos de marihuana y un grinder, un picador de marihuana. El castrillonense, al sacarlos del bolsillo de forma súbita, se los introdujo en la boca y comenzó a masticarlos. En ese momento, además, propinó al agente un fuerte empujón, provocándole un brusco giro en la cabeza, para huir por un campo de maizales. Los dos agentes que acompañaban al interviniente iniciaron la persecución del hombre, pidiéndole a voces que se detuviera. La falta de luminosidad y las irregularidades del terreno hicieron que el huido tropezase y cayese al suelo, momento en el que fue detenido por sus perseguidores.

Una persecución por un maizal

Sometido a un cacheo de seguridad, se le localizó otra bolsa con marihuana. Los agentes lo detuvieron como autor de un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. Tras el juicio, el vecino de Castrillón fue condenado como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones, con una pena de cuatro meses de prisión y veinte días de multa. Además, se acordó la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta a condición de que no delinca durante el periodo de dos años.

Ese mismo 28 de junio los agentes tuvieron que volver a intervenir. Esta vez, la Guardia Civil, junto con guías caninos del Servicio Cinológico en materia de drogas, procedió a identificar a los ocupantes de un turismo marca BMW. Durante el registro, el perro marcó el bolso de mano de la acompañante del conductor. Tras comprobarlo, los agentes encontraron dentro del bolso doce envoltorios individuales, de un peso aproximado de un gramo cada uno, de una sustancia blanquecina de supuesta cocaína.

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