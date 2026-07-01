La costera del bonito del norte deja 200.000 kilos en Avilés en un mes: "Es pescado de primera calidad, de kilómetro cero"

La campaña de bonito se ha hecho de rogar -comenzó, en Avilés, el pasado 1 de junio- pero la costera ya ha cogido ritmo de crucero: en solo un mes en la Nueva Rula avilesina se han descargo unos 200.000 kilos. Ayer mismo se vendieron 30.000 kilos y para mañana, jueves, se esperan otros tantos. "La costera todavía es incierta, pero ya hay descargas todos los días en Avilés. Se trata, además, de un pescado de primerísima calidad, de kilómetro cero", subrayó esta mañana Ángel Muñoz, gerente de la Nueva Rula, en la presentación de las visitas guiadas a las instalaciones pesqueras de la ciudad, una iniciativa que ya cumple su 16.ª edición.Participó también la presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés y concejala de Turismo, Raquel Ruiz.

Las visitas guiadas a la rula, de carácter gratuito, se realizarán a partir del viernes 3 de julio a las 16.45 horas, todos los martes y viernes hasta el 11 de septiembre. Tendrán una duración aproximada de hora y media y será imprescindible reservar con anterioridad, pues el aforo máximo de cada visita será de 18 personas, teniendo en cuenta que son visitas a un centro de trabajo en plena actividad. Esta reserva se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés, en horario de 10 a 19 horas, de lunes a domingo. También es posible reservar plaza a través del teléfono 985 54 43 25 y del correo electrónico turismo@aviles.es.Aunque la visita comience a las 16:45 h., es necesario presentarse en las instalaciones de la "Nueva Rula de Avilés" (Avda. Conde de Guadalhorce, s/n) con 10 minutos de antelación.

La actividad estará guiada por personal experto de la Rula de Avilés. A través de un paseo por las instalaciones, se podrá conocer el proceso y tránsito del pescado desde su llegada a puerto hasta su salida para el consumo, además de poder presenciar cómo se realiza la subasta del pescado. Desde su puesta en marcha en 2010, cerca de 11.500 personas han conocido de primera mano esta iniciativa de turismo de experiencias, solo interrumpido en una edición como consecuencia de la pandemia.

Con esta iniciativa, que fue pionera en Asturias en el marco del turismo experiencial, se pretende, al igual que proporcionar una experiencia distinta al turista y al visitante, proyectar también la importancia de la ría de Avilés y el mundo de la pesca tan íntimamente unido a ella como unos de los recursos turísticos más singulares e importantes con los que cuenta la comarca, además de explorar todas las posibilidades que tiene de proyección turística y su capacidad para generar productos turísticos singulares, al igual que la promoción de nuestros productos locales, entre los que el pescado de la lonja avilesina tiene singularidad propia y cuenta con un distintivo de confianza que acredita su calidad y las artes de pesca sostenibles en sus capturas.

Gastronomía

En el mismo marco se dio a conocer asimismo la campaña de promoción del producto “Rey del Verano”, el bonito del norte de la lonja avilesina, que también cuenta con la colaboración de la asociación de comerciantes (Ucayc), representada este jueves por Beatriz Miranda. Desde el mes de julio la sección de hostelería de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), comenzará la quinta edición de la campaña Verano/Bonito, de promoción del bonito del Norte en los establecimientos de hostelería de la ciudad y la comarca de Avilés, por la que estos incluyen el túnido en sus cartas, promoviendo de esta forma los hábitos de alimentación saludable, con productos "km 0" de la lonja avilesina.

Los restaurantes participantes lucen un cartel con el sello de La Rula y Alimentos del Paraíso, en el que se indica la receta o recetas con las que participan en una campaña que se está difundiendo también a través de las redes sociales y en plataformas web.La campaña también interactúa con el público, tanto nuestros convecinos como los visitantes. De esta forma, quienes lo deseen, pueden subir una foto a Instagram de un plato de bonito y del restaurante/establecimiento donde lo estén degustando y disfrutando en sus múltiples variedades y recetas que se elaboran, utilizando #veranobonito26. La foto con más “me gusta” ganará un cheque regalo de 100 euros para hacer compras en el comercio local, y la segunda foto más valorada, recibirá como premio una cena para 2 personas en uno de los restaurantes participantes.