Emilio Vidal toma el "bastón de mando" de la Ucayc y asume su primer reto: "Un proyecto llamado a convertirse en el gran escaparate del comercio de la comarca"

“Pasamos del pedaleo a la confitería y, para trabajar el dulce, es muy importante, porque estamos en un momento en el que hay que endulzar la ciudad”. Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, resumió de esta manera el cambio en la presidencia de la Ucayc, que ayer se hizo oficial. Ante un público lleno de autoridades como Eloy Alonso, alcalde de Castrillón; Alberto Tirador, regidor de Illas; Raquel Ruiz, presidenta de la Mancomunidad; Inmaculada Leis, comisaria de la Policía Nacional en Avilés; o José Manuel García, “Roxín”, expresidente de la entidad, el confitero asumió el bastón de mando de los comerciantes avilesinos. Lo hizo, además, asumiendo un nuevo reto: impulsar el proyecto Avilés Tendencias, “una iniciativa llamada a convertirse en el gran escaparate del comercio de la comarca”.

“Asumo la presidencia con un enorme orgullo, pero con la responsabilidad de continuar una historia que comenzó hace cincuenta años”, señaló Vidal, que lo primero que hizo fue agradecer el trabajo a los miembros de su equipo. “Somos personas con capacidades complementarias, que representamos diversos sectores. Gracias por aceptar este reto, por vuestro compromiso y por creer que el asociacionismo sigue siendo una de las mejores herramientas para defender y hacer crecer al comercio”, indicó el confitero.

Vidal, en el centro, con su equipo directivo de la Ucayc. / Miki López

Avilés Tendencias, el primer reto de Vidal

La primera medida de Vidal como presidente de la Ucayc será impulsar el proyecto Avilés Tendencias. “Queremos posicionar Avilés y su entorno como un destino de compras de referencia, reivindicando aquello que nos hace únicos, como es la calidad de nuestros productos, la profesionalidad de nuestros negocios, la atención personalizada y la excelente relación entre calidad y precio”, subrayó el avilesino, que centró sus palabras en la defensa del comercio local, ya que eso es “defender el empleo, la vida en nuestras calles y la identidad de nuestros barrios”. “Comienzo esta responsabilidad con humildad, ilusión y la certeza de que ningún presidente hace grande una organización; la hacen grande quienes la construyen cada día con su trabajo, compromiso y confianza”, finalizó.

Monteserín felicitó a Vidal por “asumir el compromiso de conseguir una mejora de la ciudad” y analizó el momento que vive el comercio local en la ciudad. “Tengo la convicción de que hemos superado los retos más difíciles y de que en Avilés hay un nuevo tiempo para su comercio”, subrayó la alcaldesa, que destacó ese giro en la tendencia tras demostrarse la capacidad de la ciudad de “conseguir grandes e importantes inversiones, consiguiendo hacer cosas que tienen interés más allá de nuestra ciudad”.

Vidal, en el centro, rodeado por autoridades comercales y empresarios que le mostraron su respaldo este jueves. / Miki López

Una candidatura con 128 empresas de respaldo

La candidatura encabezada por Vidal ha sido la única que cumplió todos los requisitos exigidos por los estatutos de la Ucayc para optar a la presidencia. El nuevo equipo llega a la cúpula directiva con un respaldo de 128 empresas asociadas, lo que representa el 25% del censo con derecho a voto.

En este nuevo proyecto, Emilio Vidal estará acompañado por un comité ejecutivo formado por una nutrida representación del tejido comercial y hostelero de la comarca. La vicepresidencia primera recaerá sobre David Franqueira, que coordinará el área de Promoción de Ciudad y Hostelería. La vicepresidencia segunda y la coordinación del área de Promoción de Ciudad, Comercio y Cultura serán para Angélica García, mientras que Julio Álvarez, del hotel Don Pedro, asumirá la tesorería de la asociación.

El equipo directivo se completa con cinco vocales encargados de áreas estratégicas para el sector. César Salgado se hará cargo de la Promoción Comercial del Centro Histórico; Alicia Carreño coordinará la Promoción de Zonas Comerciales de Barrios; y Carlos Rubín asumirá la Coordinación Territorial e Institucional. A ellos se suman Rafael Bonilla, como responsable de la Promoción de Gastronomía y Restaurantes, y Fiora Corona, que estará al frente de la Transformación Digital.