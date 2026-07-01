Esther Llamazares eleva el tono ante los casos de corrupción que rodean al PSOE: "No se puede permitir que la alcaldesa de Avilés se ría de los ciudadanos"

“No se puede permitir que la alcaldesa de Avilés se ría de los ciudadanos”. Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, quiso elevar el tono sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE y, en concreto, a Sepides, empresa que organizó la demolición de Baterías. La popular hizo referencia a las declaraciones que Mariví Monteserín, alcaldesa, realizó el pasado martes, en las que dijo que “seguramente este tema, al cocer, encogerá mucho, aunque ahora parece que sea muy espectacular”. “Es una desfachatez. Fue la primera vez que salió a hablar de todo el entramado socialista, que salpica directamente a Avilés, y dice que al cocer mengua. El enfado es enorme”, señaló la avilesina.

“Es vergonzoso. A la alcaldesa de Avilés se le escapa lo que lleva viviendo esta ciudad desde hace muchísimos años y tratar de minimizarlo es muy grave. Mientras un presidente de una comunidad del PSOE dice que le parece escandaloso, la alcaldesa de Avilés no solo no lo critica, sino que lo ampara”, subrayó Llamazares, que quiso poner el foco en los casos de corrupción que, bajo su juicio, salpican a la ciudad. “No podemos olvidarnos de que en esta ciudad la primera gran salida a nivel nacional fue el escándalo de corrupción que hubo con el Centro Niemeyer, cuando gobernaba el PSOE tanto en Asturias como en Avilés. De aquellos polvos vienen estos lodos. Hay una persona condenada a ocho años de cárcel que estuvo amparada por los gobiernos socialistas”, indicó la popular.

Llamazares acusa a Monteserín de minimizar el caso

Llamazares defendió la importancia del proyecto de Baterías para la ciudad. “Estamos hablando del futuro industrial de nuestra ciudad”, destacó la portavoz del PP, que añadió que ya nació “con una sospecha de corruptela”. “En 2023 se anunció que se iba a empezar a comercializar el proyecto, que ha tenido todas las paradas del mundo. La primera trama de corrupción paró la licitación y, ahora, se ve inmerso en una trama a nivel nacional. Es algo repugnante, pero la alcaldesa de Avilés lo ampara”, indicó la avilesina, que recordó que en Sepides, entidad al frente de la gestión del suelo de Baterías, han imputado a 25 personas.

La portavoz del PP avilesino no quiso pasar por alto la relación del gobierno de la ciudad con la empresa navarra Erri Berri, otra de las entidades investigadas. “Esa empresa, además de haber participado en esa gran trama, fue contratada tanto por el Ayuntamiento de Avilés como por el Puerto. Nunca había trabajado en Asturias y, de repente, aterriza en nuestra ciudad. No hay una licitación transparente de principio a fin, todo ello vinculado a Sepides y al gobierno socialista”, explica Llamazares, que cree que “la corrupción socialista está destrozando la vida democrática de este país”.

Noticias relacionadas

El PP carga contra los contratos con Erri Berri

“Es una irresponsabilidad absoluta que la alcaldesa de Avilés minimice una trama que ha hecho mucho daño a esta ciudad”, sentencia la popular.