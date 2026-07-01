San Juan de la Arena homenajea a las carboneras con un nuevo panel gracias a fondos europeos

En el pueblo de San Juan de la Arena, en Soto del Barco, la Asociaión cultural Garabuxada ha conseguido que, con fondos europeos, se coloque un panel dedicado a las carboneras. Su principal objetivo es que tanto los visitantes como las propias personas del pueblo recuerden siempre a esas mujeres que se dedicaban a "pañar" el carbón en la playa de Los Quebrantos.

Hace seis años, el colectivo comenzó con una iniciativa clara con el nombre de "Mineras de la Mar". Garabuxada sostiene que no va dejar que la historia de las carboneras caiga en el olvido, e intenta que las próximas generaciones conozcan lo sucedido a través de exposiciones fotográficas o muestras por diferentes partes del Principado. Además, cuentan siempre con la colaboración de las familias, las cuales no dudan en poner todo su empeño y, asimismo, con el patrocinio de la empresa HUNOSA (Hulleras del Norte, S.A.).

A principios de este año, Garabuxada transmitió al ayuntamiento del municipio su interés por contar con algún elemento que permaneciera de forma fija en el pueblo; con el objetivo, de informar a las personas sobre la historia de estas mujeres. Asimismo, esa no es su única tarea, sino que también buscan que se conoca el por qué del tono tan característico de la propia playa de los Quebrantos: el carbón.

Escultura

A pesar de haber logrado todos estos objetivos, la asociación trabaja siempre cara al futuro y se plantea nuevos retos. Su próxima meta consiste en la creación de una escultura que represente a estas mujeres utilizando algunos elementos que caractericen el oficio y les sirva como homenaje. Además, en el próximo mes, se le entregrá al Ayuntamiento de Soto del Barco, un cuadro pintado por el artista local Lolo Serantes, para aumentar el patrimonio cultural del concejo.

De este modo, es como una pequeña asociación de pueblo logró proteger su historia, gracias a la identidad y honra de aquellas mujeres, que en su día dieron su vida por "pañar" todo el carbón que oscurecia su hogar. Y así, recordar para siempre esos cedazos (serazos) que decoraban las fachadas de este pequeño pueblo marinero.