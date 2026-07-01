Visitantes de toda España reservan barcos para seguir el "apagón" solar desde la bahía de Salinas y el faro de San Juan de Nieva: "Empezaron a llamar nada más confirmarse la fecha"

La noticia del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ya se deja notar en el turismo náutico de Avilés. No solo porque la campaña de verano haya arrancado con buenas perspectivas, sino porque cada vez son más las personas que quieren contemplar el fenómeno astronómico desde el mar. Los barcos de paseos por la ría y la costa están recibiendo reservas desde hace semanas y algunas salidas rozan ya el lleno, impulsadas por un público llegado de distintos puntos de España que busca una experiencia distinta para vivir uno de los acontecimientos astronómicos del siglo.

La iniciativa ha surgido casi de forma espontánea, al comprobar los operadores turísticos el interés creciente que despertaba el eclipse. Andrea Bada, una de las responsables de una de las empresas que ofrecerá estas travesías, explica que "cuando salió la noticia de que iba a haber un eclipse aquí en Avilés y que se iba a ver fenomenal, empezaron a llamarnos ya". La idea, añade, nació después de conocer que otra empresa dedicada también a los paseos marítimos preparaba una salida especial. "Pensamos que era muy buena idea y nos lanzamos", resume.

Dayana Maines, Andrea Bada y Germán de las Heras, en la lancha, en el muelle de Avilés / Miki López

La respuesta del público ha superado las expectativas iniciales. La empresa pondrá en servicio dos embarcaciones, una con capacidad para veinte pasajeros y otra para diez, y las plazas disponibles son ya escasas. "Cuanto antes nos llamen, mejor", reconoce Bada, convencida de que el interés seguirá creciendo a medida que se acerque la fecha del eclipse. La experiencia irá más allá del simple paseo, ya que los asistentes recibirán un pequeño picnic mientras esperan el momento culminante del fenómeno astronómico.

Con salida a las siete de la tarde

El plan pasa por zarpar alrededor de las siete de la tarde, aproximadamente media hora antes de que el eclipse empiece. Su punto más espectacular será poco antes de las 20.30. Si las condiciones del mar lo permiten, las embarcaciones navegarán hasta la bahía de Salinas para disfrutar del ocaso con el Sol parcialmente oculto por la Luna. Si el estado de la mar no acompaña, el espectáculo se seguirá desde las inmediaciones del faro de San Juan. "Como el Sol se pone por el oeste es el mejor sitio y se va a ver espectacular, estamos seguros", asegura la responsable.

El perfil de quienes están reservando también llama la atención. Aunque pueda pensarse en una fuerte presencia internacional por tratarse de un eclipse total visible en una estrecha franja del norte peninsular, por ahora predominan claramente los visitantes nacionales. "Normalmente son de fuera de Asturias. Extranjeros de momento no tenemos; es público español", explica Bada, que atribuye el interés al enorme seguimiento que el eclipse despierta.

Dayana Maines, Andrea Bada y Germán de las Heras, en la lancha, en el muelle de Avilés / LNE

El fenómeno supone además un impulso añadido para un turismo náutico que ya afrontaba la temporada con optimismo. El club náutico Marina de Avilés-La Peñona prevé cerrar el verano con un nuevo récord de embarcaciones en tránsito, con un crecimiento estimado de entre el cinco y el diez por ciento respecto a 2025. A ese incremento habitual de navegantes se suma ahora un turismo vinculado específicamente al eclipse, dispuesto a desplazarse hasta la costa avilesina para contemplarlo desde una ubicación privilegiada, lejos de obstáculos en el horizonte y con la puesta de Sol como telón de fondo.

Las expectativas entre quienes organizarán estas salidas son máximas. "Tenemos mucha confianza en que salga todo bien y podamos verlo lo mejor posible. Estamos muy contentos con esta iniciativa", concluye Andrea Bada. Si el cielo acompaña, el próximo 12 de agosto Avilés no solo será uno de los mejores lugares de España para observar el eclipse total, sino también un escenario privilegiado para hacerlo desde el mar, una experiencia que muchos ya han decidido reservar con semanas de antelación.