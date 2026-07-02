La Cámara de Comercio de Avilés renueva su liderazgo con Daniel González y su visión de futuro industrial

“Asumo esta nueva responsabilidad con gratitud por la confianza recibida, plenamente consciente de la importancia de la institución que representamos y de las expectativas que nuestras empresas depositan en ella”. Daniel González arranca un mandato de cuatro años al frente de la Cámara de Comercio de Avilés con “determinación, cercanía y voluntad de trabajo”. “Estoy convencido de que los mejores resultados se alcanzan sumando capacidades y esfuerzos”, señala el avilesino, que este jueves arrancó su nueva legislatura al frente del ente cameral tras proclamarse ganador de las últimas elecciones.

“La Cámara de Comercio de Avilés es mucho más que una corporación de derecho público. Es un espacio de encuentro, un lugar de diálogo y de cooperación, así como un instrumento al servicio de quienes arriesgan, emprenden, generan empleo y contribuyen cada día al mantenimiento del estado del bienestar. Porque las Cámaras de Comercio defendemos la figura de cada autónomo, de cada empresario, como líderes sociales de su territorio”, subraya González, que asegura que Avilés “continúa siendo uno de los grandes referentes industriales del norte de España”. “Somos un concejo que avanza decididamente en la consolidación de actividades vinculadas a la industria, la innovación, la cultura, el turismo y la economía del conocimiento. La ciudad, además, cuenta con un puerto incluido en la red global portuaria de la UE. Será precisamente el Puerto de Avilés fiel testigo del futuro industrial de la ciudad durante los próximos años”, indica el presidente cameral, que también se acordó de los otros cinco concejos que conforman la comarca de Avilés.

La Cámara mira al futuro industrial de Avilés

González puso el foco en que “nuestra comunidad tiene ante sí oportunidades históricas derivadas de la descarbonización industrial, las energías renovables o la innovación tecnológica” y, además de destacar el impulso de la llegada de la Universidad Nebrija, quiso detenerse en el desarrollo de Baterías. “Todos debemos tener altura de miras. Como he anticipado, nuestra opinión será consensuada en el seno de la Cámara una vez conocidos los detalles de la opción de compra por parte de la Autoridad Portuaria”, apunta el presidente.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, destacó el momento que está viviendo la ciudad, con la llegada de la Universidad Nebrija, la nueva nave de Asturfeito o la Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo. “La colaboración entre administraciones, agentes sociales y ciudadanía da buenos resultados y es el camino para seguir progresando como ciudad. En este contexto, la Cámara de Comercio es una institución importante para que se sume a trabajar en red con las administraciones, entidades y agentes sociales de la ciudad. Desde ese trabajo coordinado y conjunto seguiremos creando nuevas oportunidades para Avilés”, afirma la regidora.

Monteserín destaca la red de innovación industrial

La socialista, además, puso sus ojos en el futuro. “Tenemos importantes retos por delante, como seguir avanzando en una industria ligada a la innovación, la investigación, la sostenibilidad y con soberanía y autonomía energética. Hemos tejido una de las mayores redes de innovación industrial de nuestro país y tenemos que potenciarla para consolidar y atraer nuevos proyectos en nuestro suelo industrial. Porque esta red se ha convertido en la palanca de futuro más importante para la ciudad y para la comarca”, analizó Monteserín, que cree que Avilés ya ha demostrado “nuestra capacidad para avanzar juntos y para potenciar nuestras fortalezas como ciudad”. “Tenemos las bases para un futuro espectacular”, remató.